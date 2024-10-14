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القنابل والضرر الناجم عن انبعاثاتها (د. حنينا أبي نادر)

14
OCTOBER
2024
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تطلق القنابل دخانًا قد يحتوي على أكسيد الزنك (zinc oxide) وحمض الهيدروكلوريك (hydrochloric acid) وكلوريد الكالسيوم والألمنيوم ومكونات كيميائية أخرى. إن كلوريد الزنك (zinc chloride) هو العامل السام الرئيسي الذي يؤدي إلى الإصابة بالاستنشاق.
 
يمكن أن يؤدي استنشاق الدخان إلى إصابة مجرى الهواء والرئة. تشمل التغيرات المرضية لإصابة الرئة الاستنشاقية هذه الوذمة الخلالية (edema of interstitial) والتليف السنخي والرئوي (alveolar and pulmonary fibrosis) في المرحلة اللاحقة.
 
كما قد تشمل المضاعفات الأخرى تناول الطعام غير الطبيعي والتعب وأمراض القلب والأوعية الدموية وآلام العضلات والمفاصل والصداع واضطرابات الدورة الشهرية والمشاكل العصبية والنفسية وأمراض الجلد واضطرابات النوم.
 
تنتج الأنشطة العسكرية أحيانًا غازات تسبب التلوث واستنزاف الموارد، من بين التأثيرات البيئية الأخرى وقد يؤدي ذلك إلى نزوح الناس من أراضيهم ومنازلهم. إن استخدام المذيبات (solvents) والوقود والمواد الكيميائية السامة الأخرى يمكن أن يساهم في تسرب السموم إلى البيئة وتبقى فيها لعقود وحتى قرون. علاوة على ذلك، يمكن للمركبات العسكرية الثقيلة أن تسبب أضرارًا للتربة والبنية التحتية. ويمكن أن يؤدي التلوث الضوضائي الناجم عن الأنشطة العسكرية أيضًا إلى تقليل جودة حياة المجتمعات القريبة وكذلك قدرتها على تربية الحيوانات وتأقلمها مع الغابات.
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس. 
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