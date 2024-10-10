living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احذروا.. "خطر خفي" وراء التهابات المسالك البولية

10
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعد التهابات المسالك البولية تحديا صحيا يتجاوز الانزعاج الجسدي، حيث يمكن أن تؤدي إلى حالة خطيرة ومميتة أحيانا.
 
وتترافق هذه الحالة مع أعراض مؤلمة، مثل الحاجة الملحة للتبول والشعور بالحرقان.
 
وعلى الرغم من أن التهابات المسالك البولية ترتبط غالبا بالنساء الشابات، إلا أنها يمكن أن تؤثر على أي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس، حيث يُصاب نحو نصف النساء و20% من الرجال بعدوى المسالك البولية في مرحلة ما من حياتهم.
 
ولا تقتصر التهابات المسالك البولية على كونها مؤلمة فحسب، بل قد تكون أيضا خطيرة، حيث تؤدي أحيانا إلى الإنتان، وهي حالة تهدد الحياة.
 
ويحدث الإنتان عندما يهاجم الجسم نفسه ردا على العدوى، مثل الالتهاب الرئوي أو "كوفيد-19". وتظهر الأبحاث أن حوالي 25% من حالات الإنتان تبدأ بالتهابات المسالك البولية، حيث يمكن أن تدخل البكتيريا من المسالك البولية إلى مجرى الدم بسهولة.
 
وتُظهر التقارير أن النساء الأكبر سنا، اللاتي يعانين بالفعل من مخاطر تسمم الدم، معرضات بشكل خاص لخطر الإصابة بالإنتان.
 
ولكن خطر الإنتان الناجم عن التهاب المسالك البولية يمتد أيضا إلى النساء الأصغر سنا. 
 
وقال الدكتور أندرو كونواي موريس، المدير الطبي لمؤسسة أبحاث تسمم الدم، إن "الإنتان هو استجابة شديدة من الجسم للعدوى، وقد تلحق الضرر بالأعضاء وتستدعي الدخول إلى العناية المركزة، وقد تؤدي إلى الوفاة".
 
وتشمل أعراض التهاب المسالك البولية غير المعقدة: الألم أثناء التبول والحاجة المتكررة للذهاب إلى الحمام والبول العكر وآلام أسفل البطن أو الظهر.
 
ومع ذلك، تشمل بعض الأعراض التي تشير إلى وجود خطر أكبر، مثل الإنتان: زيادة معدل التنفس وبرودة اليدين والقدمين والارتباك وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالإعياء وألم شديد في الخاصرة. 
 
ويوصي كونواي موريس بضرورة طلب العناية الطبية الفورية عند ظهور أي من الأعراض الخطيرة.
 
وحذر كولن غراهام، مدير العمليات في مؤسسة أبحاث تسمم الدم، من أن الإنتان يمكن أن يؤثر على أي شخص. داعيا الناس إلى التعرف على الأعراض والتصرف بسرعة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   