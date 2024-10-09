مشروب صباحي فوائده مذهلة.. إذا تناولته طازجاً

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يقدم عصير البرتقال الطازج العديد من الفوائد الصحية، مثل تعزيز المناعة وتحسين صحة القلب وتوفير الترطيب وتعزيز الوظائف الإدراكية. إنه غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية.

ولكن يجب تجنب إضافة السكر، وتناوله على الفور، ويفضل تناول الفاكهة الكاملة لمحتواها من الألياف، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India.

العصير الطازج

ويعد عصير البرتقال الطازج أحد أفضل المشروبات التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي الصباحي للحصول على جرعة من مضادات الأكسدة وفيتامين C ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم.

ويحذر الخبراء من أن تناول عصير البرتقال، الذي يتم شراؤه من المتجر يمكن أن يكون مضافًا إليه السكر أو المحليات الصناعية والمواد الكيميائية والحافظة الأخرى، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

فوائد رائعة

يوفر تناول كوب يوميًا من عصير البرتقال الطازج العديد من الفوائد الرائعة، كما يلي:

1. تعزيز جهاز المناعة

وفقًا لدراسة نشرتها الدورية الأميركية للتغذية السريرية، يمكن أن يوفر تناول كوب من عصير البرتقال الطازج كل صباح جرعة سخية من فيتامين C، الذي يمكن أن يحافظ على قوة جهاز المناعة ويمنع من الإصابة بالعدوى بنزلات البرد أو الأنفلونزا، على سبيل المثال.

2. تحسين صحة القلب

يرتبط استهلاك عصير البرتقال بتحسن ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الحميد، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب، وفقًا لمراجعة علمية نشرت في دورية الغذاء والوظيفة.

3. مكافحة الجفاف

يحتوي كوب من عصير البرتقال على 88% من الماء، مما يمكن أن يبقي الجسم رطبًا. كما يحتوي على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تغذي الجسم والدماغ.

4. صحة الجهاز الهضمي

يحتوي عصير البرتقال على ألياف غذائية (خاصة إذا تم اختيار أصناف لبية)، مما يساعد في الهضم ويعزز صحة الأمعاء.

5. منح طاقة فورية

وفقاً لدراسة نشرتها الدورية الأميركية للتغذية السريرية، فإن عصير البرتقال يمكن أن يحسن مستويات السكر، مما يعطي الجسم طاقة فورية. كما أن عصير البرتقال غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وهي مصادر سريعة للطاقة.

6. تحسين الصحة الإدراكية

أظهرت الدراسات أن عصير البرتقال إضافة مفيدة لتحسين الصحة الإدراكية. يبدو أن البالغين الذين يستهلكون عصير البرتقال بانتظام لديهم وظائف إدراكية أفضل مثل الذاكرة الحادة والمفردات الممتازة والاستجابات السريعة. يساعد عصير البرتقال على تعزيز صحة الدماغ.

5 أخطاء شائعة

يجب تذكر أنه في عملية العصير يتم فقدان العديد من الفيتامينات والألياف الغذائية، وبالتالي فإن القيمة الغذائية لعصير الفاكهة يمكن أن تكون أقل من ثمرة الفاكهة نفسها. ويوصي الخبراء بتفضيل تناول الفاكهة الكاملة على العصائر الطازجة لأن الألياف الموجودة فيها عالية جدًا مقارنة بكوب من العصير.

كما أن مرضى السكري يجب أن يفضلوا الفاكهة الكاملة بدلاً من عصير البرتقال، حيث يبلغ مؤشر نسبة السكر في الدم لعصير البرتقال 66-76 من 100، وهو ما يعتبر مرتفعًا. يمكن أن يؤدي شرب عصير البرتقال إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم، مما قد يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم.

ويؤكد الخبراء على أهمية عدم إضافة السكر إلى كوب من عصير البرتقال الطازج وأن يتم الاكتفاء بمذاقه الحلو بشكل طبيعي، مع ضرورة مراعاة تناوله فور عصره، حيث أن الاحتفاظ به لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية.

ويحذر الخبراء من عدم إزالة البذور قبل صب العصير في الأكواب، حيث أن بعض بذور الفاكهة يمكن أن تكون ضارة بالصحة.