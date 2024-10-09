من إجهاد العين إلى الإدمان.. 8 مخاطر صحية للهاتف المحمول

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يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان للهواتف النقالة الذكية أضرار صحية أم لا، وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الهواتف تستحوذ على حياة البشر بشكل شبه كامل.

واستعرض تقرير نشره موقع "هيلث شوتس" الأميركي المتخصص بالشؤون الصحية ثمانية مخاطر وأضرار أساسية تُسببها الهواتف النقالة الذكية، وهي مخاطر متعددة أقلها الإجهاد ومشاكل العيون.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" إن الأمر لا يتعلق فقط بإجهاد العين، بل إن استخدام الهاتف المحمول يمكن أن يشكّل مشكلة لصحتك العامة، وذلك على الرغم من أن امتلاك الهاتف المحمول أصبح أمراً ضرورياً.

أما المخاطر الصحية الثمانية التي يُسببها الهاتف النقال، فهي كما يلي:

أولاً: إجهاد العين

يمكن أن يؤدي التحديق في شاشة صغيرة لفترات طويلة إلى إجهاد العين أو ما يشار إليه عادة باسم "إجهاد العين الرقمي" أو "متلازمة رؤية الكمبيوتر". وتصدر شاشات الهاتف المحمول ضوءً أزرق، مما قد يسبب عدم الراحة في العينين، ويؤدي إلى أعراض مثل عدم وضوح الرؤية وجفاف العين والصداع وصعوبة التركيز. ووفقاً لدراسة نُشرت في المجلة الدولية للطب الوقائي، فإن مستخدمي الهواتف الذكية معرضون لخطر أعلى بنسبة 39.7% لألم العين وجفافها عندما يقضون وقتاً طويلاً على الشاشة مقارنةً بالمستخدمين الآخرين.

ثانياً: آلام الرقبة

عند إرسال الرسائل النصية أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، يجلس المستخدم عادة في وضع منحني، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حالة تُعرف عادةً باسم "رقبة الرسائل النصية". وهذا يحدث عندما تصبح عضلات رقبتك وكتفيك متيبسة أو مؤلمة بسبب دفع رأسك للأمام لفترات طويلة أثناء استخدام هاتفك. ويمكن أن تؤدي "رقبة الرسائل النصية" إلى ألم مزمن وحتى مشاكل طويلة الأمد إذا لم يتم معالجتها.

ثالثاً: اضطرابات النوم

استخدام الهاتف المحمول قبل النوم أمر شائع، لكنه قد يكون أحد الأسباب التي تجعل الناس يعانون من اضطرابات النوم. وتشير دراسة نشرتها مجلة (Nature and Science of Sleep) إلى أن استخدام الهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد إطفاء الأنوار يؤثر على جودة النوم، ويزيد من خطر النعاس أثناء النهار وتأخر النوم (الوقت الذي تستغرقه للنوم). وتقول الدراسة إن "الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهاتف يتداخل مع إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم، وقد يؤدي هذا الاضطراب إلى صعوبة النوم أو يؤدي إلى نوم رديء الجودة". ويمكن أن يساعد تقليل استخدام الهاتف قبل النوم أو التبديل إلى الوضع الليلي في الحفاظ على دورة نوم صحية.

رابعاً: مشاكل القلب

تم ربط استخدام الهاتف المحمول، وخاصة بالقرب من وقت النوم، بمشاكل القلب. وفي دراسة نُشرت في المجلة الكندية لأمراض القلب، وجد الباحثون أنه مقارنةً بمستخدمي الهاتف المحمول غير المنتظمين، فإن التعرض المطول للهواتف المحمولة يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والخطر مرتفع بشكل خاص بين المدخنين والأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة مثل مرض السكري. وما على الشخص سوى أن يحاول تجنب استخدام الهاتف المحمول قبل النوم بساعة على الأقل.

خامساً: الإجهاد النفسي

يعاني العديد من الأشخاص من التوتر والقلق بسبب الاستخدام اليومي للهاتف المحمول، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الحاجة المستمرة للبقاء على اتصال، سواء من خلال رسائل البريد الإلكتروني في العمل أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الإشعارات. وتقول خبيرة الطب الباطني الدكتور مانجوشا أجراوال: "يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى زيادة مستويات مشاكل الصحة العقلية، مما يؤدي إلى أعراض مقلقة مثل التوتر والذعر والأرق وما إلى ذلك بمرور الوقت".

سادساً: ضعف الوظائف الإدراكية

على الرغم من أن الهواتف المحمولة توفر وصولاً سريعاً إلى المعلومات، إلا أن الاعتماد المفرط عليها قد يضعف الوظائف الإدراكية. ويمكن أن تؤدي المقاطعات المستمرة من الإشعارات أو التبديل بين التطبيقات إلى تقليل قدرتنا على التركيز على المهام والعمل المهم. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن التعرض لإشعاع المجال الكهرومغناطيسي للترددات الراديوية الناجم عن الهواتف المحمولة يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية ويمكن أن يُضعف عمليات الإدراك، كما يمكن أن يؤدي هذا إلى أعراض مثل ضعف الذاكرة والنسيان وتشتيت الانتباه وعدم التحكم في الانتباه وما إلى ذلك.

سابعاً: اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي

يمكن أن يؤدي سوء الوضع المرتبط بالاستخدام المتكرر للهاتف المحمول إلى اضطرابات عضلية هيكلية مختلفة، تؤثر بشكل خاص على الرقبة والكتفين والظهر العلوي. وهذه الاضطرابات هي نتيجة لفترات طويلة من الانحناء أو البقاء في أوضاع غير مريحة أثناء استخدام هاتفك. ويمكن أن يؤدي هذا إلى عدم الراحة على المدى الطويل أو حتى حالات أكثر شدة، مثل الانزلاق الغضروفي. وتنصح الدكتورة أجراوال بالقول: "أدرج تمارين التمدد، وانتبه إلى وضعية الجسم، وخذ فترات راحة منتظمة لتخفيف بعض الضغوط ومنع مشاكل العضلات والعظام".

ثامناً: الإدمان

قد يبدو الأمر مفاجئاً، لكن إدمان الهاتف المحمول أمر حقيقي، حيث أصبح الناس اليوم أكثر ارتباطاً بهواتفهم من أي وقت مضى، وغالباً ما يتحققون منها عشرات (أو حتى مئات) المرات يومياً. ويمكن أن يعطل هذا السلوك القهري الحياة اليومية والتفاعلات الاجتماعية وحتى الصحة العقلية. وتشير دراسة نُشرت في مجلة (Psychiatry Research) إلى أن إدمان الهاتف المحمول يشبه إدمان المواد المخدرة من حيث تأثيره على نشاط الدماغ. وأظهر الأشخاص المدمنون على هواتفهم مستويات أعلى من القلق وكانوا يواجهون صعوبة في التركيز على المهام عندما لا يكونون بحوزتهم هواتفهم.