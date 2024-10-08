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خطوات ذهبية للحفاظ على مؤشر BMI الصحي لدى الأطفال

8
OCTOBER
2024
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يعتبر مؤشر كتلة الجسم BMI طريقة لحساب نسبة الدهون في الجسم بناء على وزن الشخص وطوله.
 
ووفق موقع India، يتم تعريف مؤشر BMI على أنه كتلة الجسم مقسومة على مربع الطول، ويتم التعبير عنه بوحدات كغم/م2، مما ينتج عنه الكتلة بالكيلوغرام والطول بالمتر.
 
فيما يمكن الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي عند الأطفال من خلال اتباع ما يلي:
 
1. تشجيع النشاط البدني
يساعد التشجيع على النشاط البدني في الحفاظ على الوزن والطول المثاليين عند الأطفال. حيث من المهم ممارسة النشاط البدني مثل المشي واللعب.
 
2. القفز بالحبل
إن تمرين القفز بالحبل هو أحد تمارين الكارديو، الذي يناسب الأطفال ويؤدي إلى تمديد الجسم بالكامل، مما قد يعزز النمو الرأسي.
 
3. الحد من وقت الشاشة
يمكن أن يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشة إلى زيادة الوزن وضعف النوم وضعف الرؤية، ما قد يؤثر على صحة الجسم أيضاً.
 
4. تناول طعام صحي
من المهم أن يتناول الطفل نظام غذائي متوازن ومغذي لنمو الجسم وإدارة الوزن. وبالطبع يتم تقليل الوجبات الجاهزة والمقلية والحلوى.
 
5. التحكم في الحصص
في بعض الأحيان يأكل الأطفال لأنهم يشعرون بالملل أو لأن الطعام يبدو أكثر إغراءً. لذا من المهم التحكم في الشهية والإفراط في تناول الطعام الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى السمنة.
 
6. جدول نوم مناسب
يجب أن يهدف الوالدان إلى العمل على تعود الطفل الحصول على نوم لمدة 8 ساعات للتعافي من نشاط اليوم. إذ تساعد دورة النوم المناسبة أيضاً في الحفاظ على وظائف الجسم وبناء عضلات قوية.
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