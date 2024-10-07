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7 علاجات منزلية لإزالة البقع الصفراء من الأسنان

7
OCTOBER
2024
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يمكن أن تشكل البقع الصفراء على الأسنان مشكلة للبعض وغالبًا ما تؤثر على ثقتهم بأنفسهم. بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يمكن استخدام علاجات من مكونات يومية يسهل العثور عليها وربما تساعد في تبييض الأسنان بأمان بمرور الوقت.
 
وفيما يلي سبعة علاجات بسيطة لمكافحة البقع الصفراء على الأسنان:
 
1-عجينة بيكربونات الصوديوم والليمون
إن بيكربونات الصوديوم هي عامل تبييض طبيعي، بينما يضيف عصير الليمون دفعة جديدة من الحموضة، التي يمكن أن تساعد في إذابة البقع السطحية. عند خلطهما، يشكلان مقشرًا لطيفًا للأسنان. لكن يجب مراعاة استخدام هذه العجينة في أضيق الحدود، حيث أن حموضة عصير الليمون يمكن أن تضعف مينا الأسنان إذا تم استخدامها بشكل مفرط.
 
2-زيت جوز الهند
إن تنظيف الفم بزيت جوز الهند يعد من التقنيات القديمة التي تساعد على إزالة السموم من الفم والبقع السطحية. يتم أخذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند العضوي واستخدامه كغسول للفم (مضمضة) لمدة 10-15 دقيقة، مع التأكد من وصول زيت جوز الهند إلى كل زاوية من الفم. ثم يتم بصق الزيت وشطف الفم جيدًا بالماء الدافئ.
 
3-غسول خل التفاح
يُعرف خل التفاح بقدرته على تفتيت البلاك والبقع، وذلك بفضل حموضته الخفيفة. يتم تخفيف ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء ثم يتم تمريرها في الفم لمدة 30 ثانية تقريبًا. ثم يتم بصق غسول خل التفاح وشطف الفم بالماء العادي.
 
4-الفحم المنشط
إن الفحم المنشط مسامي للغاية ويساعد على امتصاص البقع السطحية من الأسنان. إنه علاج طبيعي شائع لتبييض الأسنان. يتم غمس فرشاة أسنان مبللة في مسحوق الفحم المنشط وتُغسل الأسنان برفق لمدة دقيقتين. يتم الشطف جيدًا بالماء. يمكن استخدام هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع.
 
5-فراولة وبيكربونات الصوديوم
تحتوي الفراولة على حمض الماليك، وهو إنزيم طبيعي يساعد في إزالة البقع. وعند مزجه مع بيكربونات الصوديوم، فإنه يشكل مبيضًا طبيعيًا قويًا. يتم هرس حبة فراولة ناضجة ثم تُخلط مع نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم لتكوين عجينة. يوضع الخليط الطبيعي على الأسنان لمدة 5 دقائق.
 
6-معجون بيروكسيد الهيدروجين
يعتبر بيروكسيد الهيدروجين مكونًا شائعًا في مبيضات الأسنان التجارية، وعند دمجه مع بيكربونات الصوديوم، يمكن أن يساعد في إزالة البقع الصفراء بشكل فعال. يتم مزج كمية صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين 25 مع بيكربونات الصوديوم لتكوين عجينة. يتم تنظيف الأسنان باستخدام العجينة برفق لمدة دقيقتين، ثم يُشطف الفم جيدًا.
 
7-مزيد من الخضراوات المقرمشة
تعمل الفواكه والخضراوات المقرمشة مثل التفاح والجزر والكرفس كفرشاة أسنان طبيعية. يساعد قوامها على إزالة جزيئات الطعام والبقع السطحية مع تعزيز إنتاج اللعاب، الذي ينظف الأسنان.
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