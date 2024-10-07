الأمراض الأكثر إنتشارًا بين النازحين

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عند زيارة النازحين (الذين يتواجدون في معظمهم في المدارس)، نلاحظ بعض المضاعفات الأكثر شيوعًا مثل التهاب المفاصل والتهابات الجلد وأمراض العيون والتهابات الرئة مثل السل والربو.

أما بالنسبة إلى أمراض ضغط الدم أو السكري، فأغلب الحالات لا تخضع للمراقبة. كما لاحظنا أيضًا نقص النظافة وسوء التغذية وبعض الاعتداءات الجسدية والقمل وذلك بسبب قلة توافر المياه والفرش واكتظاظ الأشخاص في مكان واحد والقمامة في كل مكان. أضف إلى ذلك، لاحظنا وجود حالات الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

لدى كبار السن، يتمثل الخطر بالإصابة بالأمراض غير المعدية للأسف مثلاً للسكتات الدماغية والسكري والسرطان وأمراض الرئة المزمنة إلى جانب التهابات المسالك البولية والوفاة المحتملة لأن معظمهم لديهم قدرة محدودة على الحصول على الرعاية الصحية. لذلك، من المهم جدًا توفير الأدوية بشكل مناسب.

وتجدر الإشارة أننا على أبواب فصل الشتاء، لذلك من الضروري وضع خطة لتأمين التدفئة ومنع انتشار الأوبئة والفيروسات.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.