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يعالج السكري وأمراض القلب.. طبيب مصري يكشف سراً

7
OCTOBER
2024
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فيما تقلق أمراض القلب الملايين حول العالم، كشف طبيب مصري شهير علاجا "مجانيا" ومتوفر لدى الجميع بطرق ولا أسهل
 
فقد أوضح الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي بمصر، أهمية المشي للقلب، مؤكدًا أن الإنسان يستطيع حماية قلبه بطريقة مجانية دون تكلفة مادية عبر المشي السريع 45 دقيقة يوميًا.
 
كما أضاف أن المشي "يخفف التوتر والضغوط النفسية، ويخفف من الوزن أيضا، ويعالج من مرض السكر والكوليسترول، وينشط وظائف الكلى والكبد وعضلة القلب، ويخفف من تصلب الشرايين".
 
كذلك لفت إلى أنه "يخفف من أعراض القولون واضطرابات الجهاز الهضمي، وينشط جهازنا المناعي، وينشط العضلات والعظام ويقوى الصحة".
 
وأكد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أن المشي يحفز إفراز هرمون السعادة الأندورفين، لنتغلب على الإرهاق والكلل ونقاوم التعب والألم والملل"، مضيفًا أن "كل هذه الأمراض دواؤها المشي".
 
المشي السريع
إلى ذلك، شدد على أنه لا يوجد "مرض عضوي أو نفسي إلا وللمشي دور في علاجه"، قائلًا: "لو أن دواءً خرج للسوق له فوائد تماثل فوائد المشي لصرفه الأطباء في كل وصفة طبية، واشتراه المرضى بأغلى الأثمان، لكن المفارقة أنه دواء فعّال ومجاني، والمرضى يترددون في تناوله".
 
هذا واقترح إنشاء مكان مخصص للمشي حول كل مستشفى، ومشى الناس حوله.
 
وختم موضحا أنه عندما يمشي الإنسان بسرعة فإن احتياج القلب والمخ للدماء يزداد، وتتسع الشرايين البديلة وتصبح شرايين مفيدة وبديلة وكافية لإمداد القلب والمخ بالدماء، في حالة حدوث أَي طارئ مثل الانسداد الكلي أو الجزئي للشرايين الرئيسية، تنفتح الشبكة البديلة من الشرايين، التي لا تتفتح إلا بالرياضة، وأفضلها المشي بسرعة لمدة 30 دقيقة يوميًا.
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