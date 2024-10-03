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هل تؤثر الكتب الإلكترونية على صحة العين؟

3
OCTOBER
2024
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شاعت قراءة الكتب الإلكترونية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبات العديد من الناس يقضون ساعات خلف شاشات الأجهزة الإلكترونية للقراءة، فهل تؤثر هذه الأجهزة على البصر وصحة العين؟
 
وخلال برنامج طبي على قناة "روسيا-1" التلفزيونية قالت الطببية الروسية وأخصائية طب العيون، غيرغانا ستويانوفا:"يؤكد الخبراء أن الدماغ لا يتأثر بشكل سلبي عند قراءة الكتب الإلكترونية، لكن من المعروف أن النظر لفترة طويلة إلى شاشات الهواتف والأجهزة الإلكترونية يؤثر سلبا على البصر ويسبب الإرهاق واحمرار العين وحرقة في أغشية العين، وقد يتسبب هذا الأمر بالصداع وفقدان وضوح الرؤية عند البعض، كما قد يؤثر سلبا على حساسية العين لتمييز الألوان".
 
وأضافت:"إذا كان الشخص يعاني من مشكلات بصرية ولا يعالجها أو لايستخدم النظارات ووسائل الحماية، فإن أي وسيلة للقراءة ستتسبب بتفاقم مشكلات الرؤية لديه، وبشكل عام يقول الأطباء إن الكتاب الإلكتروني لا يفسد الرؤية".
 
ويشير الأطباء إلى أن العديد من العوامل قد تؤثر سلبا على البصر، مثل الارتفاع ضغط العين أو التعرض للأشعة الضارّة أو الأمراض مثل الغلوكوما، وتبعا لبعض أخصائيي أمراض العيون فإن شرب الكحول له تأثير سلبي على صحة العين أيضا.
روسيا اليوم
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