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6 طرق للتخلص من الكرش.. وأنتم جالسون

3
OCTOBER
2024
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إن التخلص من دهون البطن أمر صعب ولا تنجح كل جهود البعض التي يبذلونها لتقليص محيط الخصر ما لم تكن منهجية، فرغم أن بقاء الشخص ملتصقًا بكرسيه هو عامل خطر لزيادة دهون البطن، إلا أنه يمكن عكس بعض الآثار السيئة لأسلوب الحياة غير النشط من خلال القيام ببعض الحركات الواعية أثناء الجلوس.
 
من بين جميع أنواع الدهون، ربما تكون دهون البطن هي الأكثر خطورة على الإطلاق، حيث تلتف حول الأعضاء الداخلية مما يجعل وظيفتها صعبة، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بمجموعة من الحالات الصحية. وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، فإن التخلص من دهون البطن يحافظ على الصحة والنشاط ويعزز الإنتاجية. وفيما يلي طرق للتخلص من دهون البطن المزعجة أثناء الجلوس:
 
1. تمرينات البطن أثناء الجلوس
يمكن القيام بالكثير أثناء الجلوس بشكل مريح على كرسي، وأحد أبسط التمارين التي يمكن تجربتها هي تمرينات البطن في وضع الجلوس. يتم الجلوس على حافة الكرسي مع وضع اليدين خلف الرأس بثبات. ثم يتم شبك الأصابع مع تقويم الظهر. بعدها يتم الانحناء للخلف قليلاً مع دفع الصدر تجاه الركبتين. ستساعد تلك على إشراك عضلات البطن أثناء الانحناء للأمام وينبغي الزفير أثنائها والاستنشاق أثناء العودة إلى وضع البداية. يراعى تكرار التمرين 15 مرة لثلاث مجموعة متتالية مع المحافظة على شد العضلات الأساسية طوال الوقت.
 
2. وضعية الفراشة
وضعية الفراشة أو Baddha Konasana هي طريقة رائعة للتخلص من دهون البطن أثناء الجلوس في وضع مريح. بصرف النظر عن فقدان دهون البطن، فهذه أيضًا وضعية جيدة جدًا لتخفيف التوتر، وهو عامل خطر لدهون البطن.
 
وفي هذا الشكل، يجلس الشخص بشكل مريح ويمد ساقيه، ثم يقوم بثني الركبتين ويجلب قدميه نحو الحوض. ثم يضغط على باطن القدمين معًا؛ ويمسكهما بيديه. ويبدأ في تحريك الركبتين برفق لأعلى ولأسفل، محاكيًا حركة أجنحة الفراشة. يجب مراعاة الحفاظ على الظهر مستقيمًا للاستمتاع بتمدد لطيف للفخذين.
 
3. الجلوس بشكل مستقيم
يمكن أن تحدث وضعية الجلوس فرقًا كبيرًا في مستويات اللياقة البدنية. يعد إصلاح وضعية الجسم الخطوة الأولى نحو فقدان الوزن. يجب تجنب الانحناء والجلوس بشكل مستقيم، لأنه يساعد في إصلاح الوضعية بشكل عام ويسهم في إنقاص الوزن أيضًا. وفقًا للباحثين، فإن الجلوس في وضع مستقيم يمكن أن يؤدي إلى حرق 350 سعرة حرارية إضافية يوميًا. تشمل فوائد الحفاظ على الوضعية الصحيحة طوال اليوم بطنًا مسطحًا ومشدودًا.
 
4. شرب الماء
إن الماء هو أفضل صديق للشخص عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. يمكن أن يسبب الجفاف مجموعة من المشكلات الصحية لأنه ربما يؤدي إلى الإمساك والانتفاخ. يمكن أن يؤدي شرب الماء أثناء الجلوس إلى تحسين الهضم والتمثيل الغذائي. إن الماء مهم لفقدان دهون البطن لأنه يشارك في تكسير جزيئات الدهون، لذا فإن الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية في تقليل الدهون.
 
5. رسم الأرقام بالساقين
إذا كان الشخص متعبًا ولا يشعر بالرغبة في النهوض لممارسة الرياضة، فإن رسم الحروف الأبجدية أو الأرقام في الهواء بساقيه يمكن أن يوفر تمرينًا جيدًا لفقدان دهون البطن.
 
6. التنفس بعمق
إن أحد أكبر عوامل الخطر لدهون البطن هو الإجهاد. وفقًا للأبحاث، ترتبط مستويات الكورتيزول المرتفعة بارتفاع مستويات التوتر. يمكن المساعدة في التخلص من دهون البطن من خلال ممارسة تمارين التنفس العميق، التي يمكن أن تساعد في التخلص من التوتر والقلق وبالتالي تسهم في فقدان الوزن على المدى الطويل.
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