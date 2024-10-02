تأكيد فعالية عقار "Mir-19" الروسي ضد متغير الفيروس التاجي المستجد "XEC"

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أكدت الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية، أن فعالية عقار "Mir-19" الروسي لا تتغير بسبب الطفرات الحاصلة في الفيروس التاجي المستجد. أي هو فعال ضد المتغير XEC أيضا.

وجاء في بيان الوكالة: "يهاجم عقار "Mir-19" الجين المحفوظ جيدا للفيروس التاجي المستجد. لذلك لن تتغير فعاليته بسبب الطفرات الحاصلة في الفيروس. أي سيكون فعالا ضد متغير XEC أيضا".

وتجدر الإشارة، إلى أن عقار "Mir-19" هو من ابتكار علماء معهد علم المناعة، تعتمد آلية فعاليته على كبح تكاثر الفيروس داخل الخلايا. ويعطى هذا العقار للمرضى عن طريق الاستنشاق باستخدام بخاخات طبية.

ويشير المكتب الإعلامي للوكالة، إلى أن لقاح كونفاسيل الروسي المضاد لمتغير الفيروس التاجي المستجد XEC فعال تماما كما هو الحال ضد النسخة الأصلية للفيروس، لذلك لا حاجة لتغيير تركيبته.