أطباء: 740 مليون طفل ومراهق سيعانون من قصر النظر في منتصف القرن

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توصل أطباء صينيون إلى استنتاج مفاده أن نسبة الأطفال والمراهقين الذين يعانون من قصر النظر ستستمر بالنمو بسرعة خلال العقدين المقبلين.

وتشير مجلة British Journal of Ophthalmology إلى أنه وفقا للعلماء سيصل عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من قصر النظر بحلول عام 2050 إلى 740 مليون في العالم.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها فريق من علماء الصين برئاسة البروفيسور تشين ياجون من جامعة صن يات صن وتضمنت تحليل حوالي 300 دراسة علمية أجريت في 50 دولة، أن ثلث الأطفال والمراهقين يعانون من قصر النظر، وأنه بحلول عام 2050 سيصل عددهم إلى حوالي 740 مليونا.

وبالإضافة إلى ذلك تبين أن نسبة الأطفال الذين يعانون من قصر النظر ازدادت خلال العقود الماضية. فمثلا في العقد الأخير من القرن الماضي بلغت حوالي 24 بالمئة وارتفع في نهاية 2010 إلى 30 بالمئة وفي السنة الماضية ارتفعت إلى 36 بالمئة وخاصة بين المراهقين، وأعلى نسبة للأطفال المصابين بقصر النظر يعيشون في اليابان 85 بالمئة وكوريا الجنوبية 73 بالمئة وروسيا 46 بالمئة. لذلك يجب أخذ هذا في الاعتبار عند اعتماد إجراءات مكافحة قصر النظر على مستوى العالم.