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بعد سن الـ35 .. مادة غذائية يجب إضافتها للنظام الغذائي

1
OCTOBER
2024
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تشير الدكتورة غالينا فولكوفا خبيرة التغذية، إلى أنه بعد سن الـ35 ينصح بزيادة كمية البروتين السهل الهضم في النظام الغذائي، لأنه في هذا العمر تبدأ عملية الضمور العضلي.
 
ووفقا لها، بعد سن الـ35 تبدأ عملية الضمور العضلي بالتطور، أي يبدأ الإنسان يفقد الكتلة العضلية، وهذه عملية مرتبطة بتقدم العمر. لذلك يجب في هذه الحالة التركيز بصورة خاصة على تناول أطعمة غنية بالبروتينات. أي يجب أن تضاف هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي.
وتشير الخبيرة، إلى أنه يمكن الحصول على بروتين سهل الهضم في وجبة الفطور من البيض وجبن القريش، ولكن في نفس الوقت يجب الانتباه إلى طريقة تحضيرها.
وتقول: "يمكن تناول اللحوم الحمراء 2-3 مرات في الأسبوع في وجبة الغداء أو العشاء. أما في الأيام الأخرى فيمكن تناول لحم الدواجن والأسماك. وبالطبع هنا أيضا يجب الانتباه إلى طريقة تحضير هذه الأطعمة. فمثلا البروتين الموجود في اللحوم الحمراء ولحم الدواجن يصبح سهل الهضم إذا كان مفروما أو على شكل شرائح رقيقة وبالطبع مسلوقا أو مشويا أو مطبوخا على البخار وليس مقليا".
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