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مواد تحمي الجلد من الشيخوخة

1
OCTOBER
2024
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تشير الدكتورة بولينا جورافليوفا خبيرة التغذية، إلى أن الجلد ليس مجرد حاجز خارجي، فهو يتعرض باستمرار إلى هجمات خارجية وداخلية، لذلك يحتاج إلى الاهتمام والعناية.
 
ووفقا لها تمكن الإنسان منذ زمن بعيد من إبطاء عملية شيخوخة الجلد الطبيعية، باتباع نظام غذائي ومنتجات تحتوي على عناصر معينة تساعد على ذلك، مثل الجزر والبطاطا الحلوة والطماطم والكبد والأسماك الدهنية والمكسرات.
 
وتقول: "تعتمد صحة ومرونة الجلد على عوامل عديدة: نمط الحياة، التغذية، الوراثة، الصحة العقلية، وضعية الجسم أثناء النوم. وبالطبع لا يمكن للشخص أن يتهرب من جيناته، ولكن يمكنه الحماية من أشعة الشمس وتصحيح التغذية والتخلص من العادات السيئة، وهذا ما عليه الانتباه له بعد سن الثلاثين".
 
وتشير الطبيبة، إلى أنه استنادا إلى نتائج دراسات علمية يمكن حماية الجلد من الإجهاد التأكسدي والحفاظ على شبابيته بمساعدة الحمضيات والجوافة والفلفل الحار والبقدونس وغيرها.
 
وتقول: "الأمر بسيط يمكن تحقيقه بواسطة فيتامين С، الذي اتضح منذ زمن بعيد أنه يحمي الجلد ويحسن مرونته ويحفز إنتاج الكولاجين، ولكن لا يستحسن تناوله على شكل أقراص وخاصة الفوارة، لأنه لا يمتص في الأمعاء ولا يصل إلى الجلد. لذلك يجب الحصول عليه من مصادر طبيعية".
 
وتشير الطبيبة، إلى أن الفيتامين الثاني المهم هو فيتامين Е، الذي لا تقتصر فائدته على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية فقط، بل وأيضا يمنع تدمير الكولاجين- مادة البناء المهمة لجلد الإنسان المسؤولة عن مرونته.
 
وتوصي للحصول عليها بتناول الخضروات والخضروات الورقية والزيوت النباتية وبذور عباد الشمس واليقطين وفول الصويا والذرة واللحوم الحمراء وخاصة لحم الضان ولحم العجل.
 
وبالإضافة إلى ذلك، تشير الطبيبة إلى أهمية فيتامين А الذي يحمي الجلد من أشعة الشمس ويمنع ظهور التجاعيد والبقع ويحسن نظارة البشرة . لذلك يجب تناول الجزر والبطاطا الحلوة والطماطم والكبد والأسماك الدهنية والمكسرات. وعموما يجب اتباع نظام غذائي صحي متوازن ومتنوع وتجنب تناول الحلويات والوجبات السريعة والكحول وعندها يمكن إطالة فترة الشباب.
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