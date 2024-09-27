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الإجراءات المتعلقة بالصدمات الجسدية (Physical Trauma) ( د. حنينا أبي نادر)

27
SEPTEMBER
2024
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بعد إصابة الجسم، من المهم جدًا إجراء تقييم لقاعدة ABCDE. حيث  يرمز الحرف A (Airway) إلى مجرى الهواء والعمود الفقري العنقي (هل يستطيع المريض التحدث؟، هل يحتاج إلى استئصال الغدة الدرقية؟ cricothyroidotomy)، ويرمز الحرف B (breathing) إلى التنفس، ويرمز الحرف C (Circulation) إلى الدورة الدموية والسيطرة على النزيف. ويرمز الحرف D (Dysfunction) بعد الحرف ABC إلى الإعاقة أو خلل في الجهاز العصبي المركزي. وأخيرًا الحرف E (Exposure) إلى التعرض. على سبيل المثال، لا يمكنك وضع قناع أكسجين لشخص ما (B) قبل التأكد من أن مجاري الهواء مفتوحة (A). لن يساعد B إذا لم يتم تنفيذ A (يجب تنظيف مجرى الهواء المسدود أولاً).
 
يتم تقسيم الضحايا إلى فئات حيوية، حيث يشير اللون الأحمر إلى حالات الطوارئ مثل استرواح الصدر التوتري (tension pneumothorax) الذي يشكل تهديدًا، لذا فإن التصرف بسرعة ضروري. أما الحالات الأقل إلحاحًا، فيرمز إليها باللون الأصفر مثل كسر عظم الفخذ، والأخضر إلى الصدمات البسيطة مثل التواء الكاحل على سبيل المثال. سيقوم قائد الفريق بالتقييم مع الفريق الطبي وسيطلب التصوير في الحالات المستقرة. أما الحالات الحادة غير المستقرة مثل النزيف، فستنتقل مباشرة إلى الجراحة.
 
يتم علاج الإصابات العصبية (حجم حدقة العين والاستجابة) والأوعية الدموية وفقًا للأولويات. يتم إجراء الحالة العقلية (مقياس غلاسكو للغيبوبة) إلى جانب الفحوصات الحركية والحسية في بعض الحالات، بينما يحتاج البعض الآخر إلى ضمادة الجروح على الفور والبدء بسرعة في الوريد (IV) (عيار 2 كبير) لإنقاذ الأرواح.
 
يعتبر التوصيل بجهاز مراقبة تخطيط القلب (EKG)، وقياس الأكسجين في الدم، وقياس غازات الدم الشرياني (ABG) (مع طوق العنق إذا لزم الأمر) مهمًا ويجب مراقبته بشكل جيد لأن المريض يبدو طبيعيًا ظاهريًا إلا أنه قد يعاني من نزيف داخلي أو صدمة في الرأس (تحت الجافية (subdural) مقابل فوق الجافية (epidural)). والحفاظ على حرارة الجسم لعدم فقدانها. إن التشخيص ضروري لأن الوقت هو جوهر العلاج. يجب المحافظة دائمًا على التواصل الجيد بدءًا من الموقع من خلال المسعفين على طول الطريق حتى الوصول إلى المستشفى.
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس. 
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