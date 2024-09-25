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5 أطعمة خارقة للحفاظ على قوة بصر الأطفال

25
SEPTEMBER
2024
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يعد سوء التغذية وزيادة وقت استخدام الشاشات والإجهاد العقلي المتزايد هي الأسباب الرئيسية لضعف البصر بين الأطفال. يمكن أن يؤثر النظام الغذائي المناسب بشكل كبير على بصر الطفل. لكن بحسب ما نشره موقع livemint، فإن هناك أطعمة خارقة يمكنها الحد من فقدان البصر بين الأطفال وتحسين البصر:
 
1. سمك السلمون
يحتوي سمك السلمون على أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي توفر حلاً شاملاً للعيون الجافة والحمراء والملتهبة. ويمكن اللجوء إلى بذور الكتان والجوز وفول الصويا كمصادر بديلة لسمك السلمون تساعد على مكافحة مشاكل جفاف العين.
 
2. الجزر
إن الجزر غني بالبيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة يحوله الجسم إلى فيتامين A، مما يحسن الرؤية في الإضاءة المنخفضة، ويوازن لون العين، ويحافظ على ترطيب العينين لمنع العدوى.
 
3. البرتقال
يحتوي البرتقال واليوسفي على فيتامين C، الذي يساعد على حماية العينين من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والأكسدة والجذور الحرة.
 
4. البيض
لأن البيض غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، فهو سيساعد على حماية العينين من الضمور البقعي وفقدان البصر المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.
 
5. اللوز
يمكن أن يساعد تناول حفنة من اللوز بانتظام في الحماية من العدوى وإعتام عدسة العين وفقدان البصر المرتبط بالعمر والتنكس البقعي، وذلك بفضل محتواها العالي من فيتامين E.
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