المشي 8000 خطوة يوميًا يحقق أهدافك الصحية ويحافظ على حياتك!

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يوصي الخبراء بالمشي لما يقرب من 8000 خطوة يومياً من أجل تحسين الصحة العامة وتقليل خطر الوفاة المبكرة، مع مراعاة أن الرقم يشير إلى إجمالي الخطوات اليومية وليس إلى جولة واحدة من المشي، بحسب ما نشره موقع "Very Well Health".

توصي الهيئات الصحية بأن يمارس البالغون 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعياً. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال المشي السريع لمدة 30 دقيقة لمسافة 2.5 إلى 3.2 كم كل يوم. ويمكن تحقيق وقت المشي السريع أيضاً في جولات لا تقل عن 10 دقائق بوتيرة سريعة طوال اليوم، والتي تغطي ما يقرب من 800 متر.

إن المشي هو وسيلة سهلة لتلبية متطلبات النشاط البدني اليومي. إن تحديد هدف يومي لعدد الخطوات والتخطيط لوقت للمشي السريع كل يوم يمكن أن يساعد في تلبية هذه المتطلبات وتجاوزها وجني فوائد أخرى، كما يلي:

يعد المشي طريقة رائعة لإضافة النشاط البدني إلى الروتين اليومي والمساعدة في إنقاص الوزن. يحدث فقدان الوزن عندما يستخدم الجسم سعرات حرارية أكثر مما يستهلك، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال تقليل الاستهلاك أو زيادة النشاط.

حرق الدهون أو الكربوهيدرات

على الرغم من أن التمارين عالية الكثافة، مثل الركض السريع، وتحرق الكربوهيدرات لتغذية الجسم، والتمارين منخفضة الكثافة، مثل المشي، وتستخدم الدهون كمصدر رئيسي للطاقة، إلا أن كلاهما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن.

يمكن إنقاص الوزن بمجرد المشي. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين ساروا 8000 خطوة أو أكثر يوميًا كانوا قادرين على فقدان والحفاظ على فقدان 10% أو أكثر من وزن الجسم على مدار 18 شهرًا.

فوائد أخرى

يُحسن المشي بشكل منتظم الصحة البدنية والعقلية بشكل عام. ويمكن للمشي أن يؤدي إلى:

• تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

• تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

• تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام

• خفض ضغط الدم

• تحسين الصحة العقلية

• تقليل أعراض الاكتئاب

• تحسين جودة النوم ومدته

• تعزيز الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

المشي في المسبح

يمكن أن يكون المشي في حمام السباحة أيضًا طريقة رائعة للأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة أو مشاكل في المفاصل أو مشاكل أخرى في الحركة لتحقيق خطواتهم.

إذا كان الشخص يعاني من آلام في روتين المشي في أماكن مثل الركبتين أو الكاحلين، فيمكنه استشارة طبيب العلاج الطبيعي، الذي يمكنه تحديد المشكلات في المشي وقوته للمساعدة على تحسين القدرة على المشي.

يمكن أن تساعد أدوات المساعدة على الحركة مثل المشاية أو العصا الأشخاص على البقاء نشطين. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التوازن، فإن المشي باستخدام عصي المشي في مكان مع وجود جدار أو دعم ثابت آخر بالقرب منه يمكن أن يكون خيارًا رائعًا لتحقيق الخطوات المنشودة.