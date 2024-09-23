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مكوّن سحري بالمطبخ.. يحل مشكلة الإمساك بمنتهى السهولة

23
SEPTEMBER
2024
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الكثير منا قد يعاني من الإمساك، لدرجة أنه قد يصبح مزمناً في بعض الحالات، مما يستدعي اللجوء للملينات الدوائية أو الأعشاب الطبيعية الملينة. إلا أن الحل بسيط وسهل ويوجد في كل بيت. إنه المكون الأساسي لمعظم الطبخات.. إنه البصل.
 
ويعد البصل من المكونات الغذائية المعروفة بقدرتها على إكساب الأطعمة النكهة اللذيذة، كما أنه يمد الجسم بالكثير من الفوائد، حيث يعتبر مضادًا حيويًا طبيعيًا.
 
فعلى ذمة موقع "هيلث شوتس" Healthshots المعني بالأخبار الصحية، فإن البصل له قدرة مذهلة علي علاج الإمساك، وتحسين الجهاز الهضمي.
 
وبحسب الدراسات، فإن الإمساك هو حالة هضمية شائعة يعاني فيها الشخص من صعوبة في عملية الإخراج وتكون حركات الأمعاء غير منتظمة، ويحدث ذلك بسبب الجفاف المفرط في القولون، ونقص الألياف في النظام الغذائي.
 
ومن أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإمساك:
 
نقص الألياف ونمط الحياة السيئ
نقص الألياف في نظامك الغذائي ونقص الترطيب يؤدي إلى جفاف القولون والتسبب في أعراض الإمساك، فالألياف تسمح لك في الحد من الإصابة بالإمساك، ولذا عليك تناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة.
 
إن اتباع نمط حياة سيئ مثل تناول العشاء في وقت متأخر من الليل، والنوم في وقت متأخر، والاستيقاظ في وقت متأخر، يمكن أن يؤدي إلى الإمساك. فالقولون يكون نشطًا بين الساعة 5 و7 صباحًا، ويؤدي تناول العشاء في وقت متأخر أيضًا إلى انسداد الأمعاء بالأطعمة غير المهضومة طوال الليل.
 
الأدوية والحالات الصحية
يمكن أن تسبب بعض الأدوية، وخاصة المواد الأفيونية ومضادات الحموضة التي تحتوي على الألومنيوم وبعض مضادات الاكتئاب، إلى الإمساك كأثر جانبي.
 
حتى المشكلات الصحية مثل قصور الغدة الدرقية والسكري والاضطرابات العصبية، يمكن أن تؤثر سلبًا على وظيفة الأمعاء وتؤدي إلى الإمساك.
 
كما يمكن أن يؤثر التوتر والقلق والاكتئاب أيضًا على صحة أمعائنا وحركتها ويؤدي إلى الإمساك.
 
علاج سحري للإمساك
البصل هو علاج طبيعي للإمساك، فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف والمركبات المفيدة التي تساعد على صحة القولون، بحسب الأطباء وخبراء التغذية.
 
وهو مصدر غني بالألياف التي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي. فتساعد الألياف الموجودة في البصل على امتصاص الماء، الذي يتحول إلى مادة تشبه الجل داخل أمعائنا. ويساعد هذا على تليين البراز ويسمح بإخراج الفضلات بسهولة وسلاسة.
 
كما يحتوي البصل أيضًا على نسبة عالية من البريبايوتكس مثل الإينولين، الذي يعزز البكتيريا المعوية الجيدة، وعندما يتم تغذية بكتيريا الأمعاء لدينا، فإنها تساعد على الهضم وإخراج الفضلات بسلاسة.
 
كما يحتوي البصل على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تهدئ الجهاز الهضمي وتحسن صحة الأمعاء بشكل عام.
 
ويمكن إدراج البصل في طعامك اليومي، عن طريق تناوله بشكل طبيعي في السلطة الخضراء، أو بإضافته أثناء طهي الطعام، لتحسين صحة الجهاز الهضمي، والحماية من أضرار الإمساك.
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