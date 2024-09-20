صوتك ربما يشخص القاتل الصامت.. أصوات النساء أكثر دقة

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يعاني ما لا يقل عن 1.28 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم ارتفاع ضغط الدم، ونصفهم تقريبًا لا يدركون ذلك، كما أن تحليل ارتفاع ضغط الدم، الذي يشار إليه بـ "القاتل الصامت"، أو الكشف عنه لا يكون ممكنًا دائمًا في الوقت المناسب، وإذا تُرك من دون علاج فقد يؤدي إلى نوبة قلبية، وسكتات دماغية، وفشل كلوي، وفقدان البصر، وفقًا لجمعية القلب الأميركية.

استخدمت سامسونغ تقنيات داخل ساعاتها الذكية للكشف عن ضغط الدم، لكن هذه الساعات باهظة الثمن، وقد يكون استخدام هذه التقنيات في الهواتف الذكية المنتشرة بين الناس منقذًا للحياة.

وفي هذا السياق، بدأت الشركة بالنظر إلى التسجيلات الصوتية كوسيلة للكشف عن العلامات الحيوية باستخدام الهاتف الذكي وطورت تطبيقًا يمكن تثبيته في الهواتف الذكية، يعتمد على التسجيلات الصوتية للكشف عن علامات ارتفاع ضغط الدم المزمن، مع بعض المساعدة من الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات.

في أحدث الأبحاث التي أجرتها الشركة، ونُشرت في مجلة IEEE Access، حلل الفريق عينات صوتية من 245 شخصًا، وقيّم التسجيلات الصوتية التي جُمعت 6 مرات يوميًا على مدار أسبوعين، ثم طوّر الفريق نماذج تنبئية قائمة على الجنس، ووثّق الفريق طريقة جديدة للتحليل الصوتي.

تمكّنت الدراسة من اكتشاف ارتفاع ضغط الدم من خلال الصوت لدى النساء بدقة تبلغ 84%، وبنسبة تبلغ 77% لدى الرجال. ووفقًا لنائب الرئيس الأول للشركة، يان فوسات، فإن فريق البحث يتطلع الآن إلى توسيع نطاق التحليل بمساعدة الصوت للكشف عن ارتفاع ضغط الدم غير المزمن.

يبحث التطبيق عن تفاصيل محددة في التسجيلات الصوتية مثل تغير درجة الصوت وحِدته لإثبات ارتباطها بارتفاع ضغط الدم، وهذا التطبيق لم يتوفر للعامة بَعد، فهو يخضع لمزيد من التعديلات، ومن المتوقع وصوله إلى أجهزة آيفون وأندرويد في المستقبل القريب.

يقول فوسات "إن الأدوات الطبية هي المعيار الأساسي للكشف عن ضغط الدم". أي أن التطبيق المذكور ليس وسيلة متكاملة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم، ولكنه يمكن أن ينبه المصابين باحتمالية إصابتهم بهذه المشكلة، ما يساعدهم في إجراء الفحوصات والبدء بالعلاج في وقت مبكر.

يهدف هذا التطبيق إلى فحص الأشخاص وتنبيههم في الأوقات التي يجب أن يذهبوا فيها إلى الطبيب للتشخيص، ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي تنبغي معالجتها قبل أن يمضي الفريق قدمًا في نشر تطبيقهم على نطاق واسع، ومن أبرز هذه التحديات اقتصار المشاركين في الدراسة على مجموعة عرقية واحدة، كما أن عددهم لم يكن كافيًا.

من ناحية أخرى، يبحث الفريق أيضًا عن طرق لتقليل عدد التسجيلات المطلوبة للتحليل المناسب، وبالنسبة للتسجيلات الصوتية، هناك حاجة لبعض التدريب للحصول على البيانات الصوتية اللازمة منها، وهو ما يشكل تحديًا آخر قبل إطلاق التطبيق.

إن فكرة استخدام الهواتف الذكية لتحليل ارتفاع ضغط الدم المزمن عبر التسجيلات الصوتية تُعد قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال تتبع المؤشرات الصحية، فهي تلغي الحاجة إلى الأجهزة القابلة للارتداء الباهظة الثمن التي تتبع هذه المؤشرات، وتتبع نهجًا يمكّن المؤسسات الصحية من إنقاذ ملايين الأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم.