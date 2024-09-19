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تأثيرات الحقائب المدرسية الثقيلة على الأولاد (د. حنينا أبي نادر)

19
SEPTEMBER
2024
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يحمل حوالى 60% من الأولاد في المدرسة حقائب ثقيلة بمحتويات غير مناسبة، على حزام واحد غير مثبت بشكل صحيح. يجب ألا يتجاوز وزن الحقيبة 10% من وزن الولد.
 
في الصباح يكون وزن الحقيبة أثقل بسبب مطرة المياه وعلب الطعام وهذا الأمر أكثر شيوعًا في المدارس الخاصة.
 
لا يتمتع الطلاب بعظام أو عضلات قوية مثل البالغين، ولا أكتاف عريضة. فبالتالي، يمكن أن تتسبب إصابة الإجهاد المتكررة في تقريب الكتف أو شكله المتدلي، وتشوهات العمود الفقري وإصابة المفاصل (عدم التوازن وتغيير الوضع). يميل الأولاد إلى الانحناء (الانحناء للأمام يقلل من حجم الرئة) واستخدام الطاقة مما يجعله متعبًا مع آلام الظهر.
 
من المهم جدًا التحقق من محتويات المواد من قبل الأهل والمعلمين، وكذلك التنسيق لحمل في الحقيبة المواد الأساسية فقط التي يحتاجها الولد في نفس اليوم.
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.
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