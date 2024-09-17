لأصحاب الوظائف المكتبية.. عواقب صحية خطيرة تجنبوها بهذه التمارين البسيطة

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إن الخمول البدني قاتل. يفقد الشخص القوة العضلية عندما يصبح غير نشط. وعندما يفتقر إلى القوة العضلية، فربما يكون أكثر عرضة لتجربة مجموعة من المشكلات الصحية، بما يشمل التدهور المعرفي وضعف الصحة العقلية وحالات الجهاز العضلي الهيكلي ومخاطر السقوط والإصابة بجروح خطيرة، والدخول إلى المستشفى والإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والخرف والضعف والإعاقة الوظيفية وحتى بعض أشكال السرطان، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع RTÉ وهو منصة إلكترونية تابع لهيئة الإذاعة الإيرلندية.

الخمول البدني

إن الضعف الناجم عن أنماط الحياة المستقرة يفرض عبئًا غير مستدام على الهيئات الصحية. ويأتي الافتقار إلى النشاط بثمن باهظ. وتقدر منظمة الصحة العالمية تكلفة الخمول البدني لأنظمة الرعاية الصحية العامة بين عامي 2020 و2030 بنحو 300 مليار دولار أميركي. وفي عام 2022، قالت حكومة المملكة المتحدة إن الافتقار إلى النشاط البدني كان مرتبطًا بوفاة واحدة من كل ست حالات وفاة في البلاد.

شباب اليوم

تاريخيًا، أصبح الناس أقل نشاطًا مع تقدمهم في السن. ولكن الآن، أصبح الشباب، وخاصة أولئك الذين يشاركون في أعمال غير نشطة مثل الوظائف المكتبية، غير نشطين وضعفاء جسديًا، ويأخذون إجازات مرضية طويلة الأمد ويتقاعدون في وقت مبكر. يمكن أن تؤدي ظروف العمل غير النشطة إلى التعب الذهني والأوجاع والآلام.

إرشادات الصحة العالمية

يعد تدريب القوة أحد أكثر أنواع التمارين فعالية للصحة البدنية والعقلية - وهو أحد التوصيتين الرئيسيتين المدرجتين في إرشادات النشاط البدني لمنظمة الصحة العالمية. لسوء الحظ، يعد تدريب القوة أيضًا النشاط البدني الذي من غير المرجح أن يلتزم به الكثيرون.

تمارين القوة

بالنسبة للعاملين في المكاتب، فقد ثبت أن أخذ فترات راحة لممارسة تمارين القوة، مثل الجلوس القرفصاء بوزن الجسم عند المكتب، يمكن أن يزيد على الفور من تدفق الدم، ويحسن وظائف المخ بما يشمل الإثارة العقلية والتركيز ويقلل من الشعور بالتعب.

مناسب لجميع الأعمار

كما كشفت الأبحاث أن البدء في ممارسة تدريبات القوة، في أي عمر وفي أي مستوى لياقة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الطاقة وزيادة تلقائية في النشاط البدني.

تشمل الحواجز الأخرى، التي تحول دون البدء في ممارسة تدريب القوة الافتقار إلى الوقت والافتقار إلى المعرفة المتخصصة ومساحات الصالات الرياضية التجارية غير المريحة. وتتفاقم هذه الحواجز بالنسبة للنساء، حيث من المرجح أن يتحملن مسؤوليات الرعاية، مما يترك القليل من الوقت للتركيز على تدريب القوة من أجل الصحة.

الحفاظ على قوة عاملة صحية

يحتاج أصحاب العمل إلى بذل المزيد من الجهد إذا أرادوا تجنب العواقب السلبية واستمرار ظروف العمل المستقرة. لا يمكن الانتظار حتى يصل الموظفون إلى أزمة صحية للتدخل. إن هناك حاجة إلى تقديم دعم استباقي وعملي للأشخاص لرعاية صحتهم أثناء العمل.

حلول منطقية

يمكن أن يكون من المنطقي والقابل للتحقيق أن يحرص أصحاب الأعمال على توفير الوقت والمساحة لموظفيهم للحصول على جلسة تدريب القوة الخاصة بهم أثناء يوم العمل. وربما يبدو هذا مثل توظيف أخصائي فيزيولوجيا التمرين أو مدرب لياقة بدنية وتدريبات قوة ليأتي إلى المكتب أو حتى استخدام التكنولوجيا لتقديم جلسات افتراضيًا وعند الطلب للموظفين الذين يعملون من المنزل عن بُعد. يمكن لمثل هذه البرامج أن تجعل المشاركة طريقة مثالية لتعزيز الروابط والعلاقات داخل مختلف الأقسام في الشركات أو بين الشركات ونظيراتها