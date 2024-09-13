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أمراض تتفاقم في الخريف

13
SEPTEMBER
2024
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يزداد في فصل الخريف خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وتنشط العمليات الالتهابية في الجسم. ما يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة في الجهاز الهضمي- التهاب المعدة، متلازمة القولون العصبي.
 
وتشير الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إلى أنه بالإضافة إلى الأمراض المعدية، يؤثر الإجهاد بسبب الظروف الجوية المتغيرة وصعوبة التكيف مع الدراسة والعمل بعد فترة الإجازات الصيفية.
 
وتقول: "يساهم الإجهاد والاكتئاب في زيادة أعراض متلازمة القولون العصبي. أي يمكن أن تتأثر حالة الجهاز الهضمي بالعادات الغذائية التي تتغير من موسم إلى آخر".
 
ووفقا لها، مع بداية برودة الطقس تقل حركة الناس لأنهم يستخدمون في تنقلاتهم وسائط النقل وليس المشي على الأقدام.
 
وتقول: "وهذا يؤثر سلبا على عمل الجهاز الهضمي، لأنه يسبب ضعف حركة الأمعاء، ما يؤدي إلى تزايد خطر الإصابة بالإمساك. وهناك رأي سائد مفاده، أن قرحة المعدة تتفاقم في الخريف. ولكن من الناحية الإحصائية هذا غير صحيح تماما. لأن الدراسات تشير إلى أن قرحة المعدة تنشط طوال العام، وأن نتائج بعض الدراسات أظهرت أن قرحة المعدة تتفاقم في الشتاء والربيع أكثر مما في الخريف".
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