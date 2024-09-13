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لتحسين البصر.. 5 تغييرات بسيطة في نمط الحياة

13
SEPTEMBER
2024
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من الطبيعي أن يشعر المرء بالقلق بشأن بصره في العصر الرقمي، عوضا عن إجهاد العين والتغيرات المرتبطة بالعمر والنظام الغذائي السيئ وقلة تناول الماء والنوم، بصرف النظر عن حالات العين الأخرى، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضعف البصر.
 
وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن بعض أعراض ضعف البصر تشمل الرؤية الضبابية، التي غالبًا ما تزداد سوءًا في الضوء الساطع، وصعوبة التعرف على الوجوه واحمرار العينين وحكة العيون والصداع المتكرر.
 
وفي حين أنه لا يمكن تصحيح الإبصار من دون إرشادات مهنية، فإن تناول نظام غذائي متوازن والمواظبة على تمارين العين وإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن يساعد في تحسين القدرة على الرؤية بوضوح، كما يلي:
 
1. تمارين العين
يمكن أن تساعد تمارين العين في تقوية عضلات العين الضعيفة من خلال تعزيز الدورة الدموية. مثل العضلات الأخرى، تحتاج عضلات العين أيضًا إلى التقوية لتحقيق رؤية حادة. يمكن أن تساعد تمارين العين مثل تتبع الرقم ثمانية الأفقي الخيالي بالعينين، وتحريك العينين في اتجاه عقارب الساعة والنظر إلى الأشياء البعيدة في تقوية عضلات العين وتقليل إجهاد العين. يعد القيام بهذه التمارين أمرًا مهمًا للغاية إذا كان الشخص يقضي ساعات متعددة في العمل على الكمبيوتر.
 
2. التمارين الرياضية
تعد ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم تغييرًا أساسيًا آخر في نمط الحياة يمكن أن يساعد في تحسين النظر. تساعد التمارين المنتظمة في تعزيز تدفق الأكسجين والمواد المغذية إلى العينين، بصرف النظر عن أجزاء الجسم الأخرى. يمكن أن تساعد التمارين أيضًا في إدارة ضغط الدم مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العين الجيدة.
 
3. التغييرات الغذائية
إن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين A وE والخضروات الورقية والجزر والحمضيات والأسماك وما إلى ذلك في الحفاظ على بصر جيد.
 
 
4. الحد من وقت الشاشة
إن أحد الأسباب الرئيسية لضعف البصر هو الإفراط في استخدام الشاشات، سواء كان الشخص يعمل على الكمبيوتر أو يشاهد التلفزيون أو يتصفح المواقع على هاتفه الذكي. يجب التأكد من أخذ فترات راحة من الشاشة من أجل تحسين النظر.
 
5. إصلاح الإضاءة
يمكن أن تكون الإضاءة أحد الأسباب وراء إجهاد العينين. ينبغي التأكد من أن غرف المنزل بها إضاءة مناسبة حتى لا تؤثر على النظر. إذا كانت منطقة الجلوس أو الغرفة بها أضواء قاسية فربما يؤدي ذلك إلى إجهاد العين أو عدم وضوح الرؤية.
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