أثناء الحمل... طعام يقلل من خطر إصابة الجنين بالتوحد

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توصلت دراسة جديدة، مدعومة من المعاهد الوطنية البريطانية للصحة، إلى أن تناول الأسماك مرة واحدة على الأقل شهريًا أثناء الحمل يقلل من فرص إصابة الجنين بالتوحد بنسبة 20%، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن الدورية الأميركية للتغذية السريرية.

أوميغا-3 وعناصر أخرى

رجح فريق من الباحثين أن تناول الأسماك أثناء الحمل يمكن أن يقلل من مخاطر تشخيص إصابة الطفل بالتوحد ويقلل من فرصة إصابته بصفات مرتبطة بالتوحد في وقت لاحق من الحياة.

يعتقد الباحثون من جامعة دريكسل أن السبب ربما يرجع إلى احتواء الأسماك على أحماض أوميغا-3 الدهنية الطبيعية ومغذيات مهمة أخرى مثل اليود والحديد والزنك والتي تعد حيوية لنمو دماغ الطفل ونطقه وسمعه.

طيف التوحد

إن اضطراب طيف التوحد ASD هو إعاقة في النمو يمكن أن يكون لها مجموعة واسعة من الأعراض مثل صعوبة التواصل والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين. يمكن أن يعاني المصابون بالتوحد أيضًا من مشكلة في فهم التواصل اللفظي وغير اللفظي بما يشمل نبرة صوت الشخص ولغة الجسد وتعبيرات الوجه. لا يعرف العلماء أسباب هذا الاضطراب ولم يجدوا علاجًا له، لكن التشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية لمساعدة الطفل على عيش حياة أفضل.

مكملات أوميغا-3

كما كشفت نتائج الدراسة أن النظام الغذائي الغني بالدهون أثناء الحمل يدمر الجهاز المناعي للأطفال - "يتركهم عرضة لأمراض خطيرة في وقت لاحق من الحياة". وأفاد الباحثون أنه لم يثبت وجود نفس الصلة بين انخفاض خطر الإصابة بالتوحد وتناول مكملات الأحماض الدهنية أوميغا-3.

أضاف الباحثون أن هناك عدة تفسيرات محتملة لعدم كون مكملات أوميغا-3 مفيدة مثل استهلاك الأسماك للحصول على أوميغا-3 بشكل طبيعي، مشيرين إلى أن هناك اختلافات في كمية التعرض المباشر للمغذيات في كبسولة من المكملات مقابل الاستهلاك الطبيعي.

كما رجح الباحثون أن المكملات الغذائية ربما تحتوي على إضافات أو ملوثات مقارنة بتلك الموجودة في الأسماك أو يمكن أن يكون هناك "دور للعناصر الغذائية المفيدة الأخرى في الأسماك، مثل السيلينيوم أو اليود أو الحديد أو فيتامين D، التي تعمل بمفردها أو بالاشتراك مع [أوميغا 3].

أسماك منخفضة الزئبق

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA إن هناك أيضًا أدلة قوية تشير إلى وجود فوائد صحية أخرى لتناول الأسماك أثناء الحمل، من بينها تحسين صحة القلب والعظام، وانخفاض خطر إصابة الطفل بالسمنة أو زيادة الوزن وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ربع كغم أسماك أسبوعيًا

وينصح النساء الحوامل بتناول ما بين 250 إلى 350 غراماً من الأسماك كل أسبوع، أو حصتين إلى ثلاث حصص، للمساعدة في نمو الجنين. لكن اكتشف الباحثون أن 25% من الحوامل لا يأكلن أي أسماك وأن 65 إلى 85% أفادوا أنهن لا يتناولن مكملات أوميغا-3.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من أنه في حين أن الأسماك جزء مهم من النظام الغذائي، يجب على النساء التأكد من الحد من كمية المأكولات البحرية عالية الزئبق التي يستهلكنها أثناء الحمل.

تلف دماغ الجنين

يمكن العثور على مستويات عالية من الزئبق في سمك أبو سيف والمحار النيئ والأسماك المدخنة أو المعالجة. ويمكن أن يؤدي التعرض للزئبق إلى تلف شديد في دماغ الطفل والجهاز العصبي، وقد يؤدي إلى صعوبات التعلم وفقدان السمع.