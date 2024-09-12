تحذير للنساء.. "خطر صحي" مرتبط بتراكم دهون البطن

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كشفت دراسة حديثة عن خطر صحي مثير للقلق يرتبط بتراكم الدهون في منطقة البطن، التي تضم أعضاء مثل الكبد والبنكرياس.

وذكر باحثو جامعة "غرب أستراليا" أن زيادة الدهون في منطقة البطن، يزيد من خطر الإصابة بالألم المزمن في أجزاء عديدة من الجسم.

ويضاف هذا إلى قائمة المخاطر المؤكدة المرتبطة بتراكم الدهون حول الخصر، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي الدراسة، فحص الباحثون البيانات الصحية لأكثر من 32 ألف بريطاني (متوسط أعمارهم 55 عاما)، حيث خضع كل مشارك لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي لبطنه لقياس كمية الدهون حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس، والمعروفة طبيا باسم الدهون الحشوية.

وقاس فريق البحث أيضا كمية الدهون الموجودة تحت الجلد مباشرة، كما طُلب من المشاركين تحديد ما إذا كانوا قد عانوا من أي ألم في الرقبة أو الكتف أو الظهر أو الورك أو الركبة، أو في جميع أنحاء الجسم.

وبعد عامين، تم إجراء التقييمات مرة أخرى على 638 شخصا في المجموعة، وكشفت النتائج أن زيادة نسبة الدهون في منطقة البطن، ارتبطت بزيادة فرص الإبلاغ عن الألم، كما ارتبط الوزن الزائد مع مؤشر كتلة الجسم الأعلى بفرصة أكبر للألم.

ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي لديهن مستويات أعلى من الدهون حول أعضائهن وتحت الجلد، كنّ أكثر عرضة بنسبة 60 بالمئة للإصابة بألم مزمن في جميع أنحاء الجسم، وبالمقارنة، كان الرجال أكثر عرضة بنسبة 13 بالمئة فقط للألم المزمن.

وقال فريق البحث: "ارتبطت المستويات الأعلى من الأنسجة الدهنية بزيادة احتمالات الإبلاغ عن الألم المزمن لدى كلا الجنسين. وكانت تقديرات التأثير المقلق أكبر نسبيا لدى النساء منها لدى الرجال".

وأوضح أن الاختلاف بين الجنسين قد يكمن في التباين في "توزيع الدهون والهرمونات".

ويعتقد الباحثون أن الدهون الزائدة قد تؤدي إلى الالتهاب، وهي العملية التي يطلق بها الجسم مواد كيميائية استجابة للضرر، ما يحفز الاستجابة المناعية.