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"هكذا تبدأ الأوبئة".. الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور دون التعرض لحيوان مصاب!

11
SEPTEMBER
2024
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أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن مريضا من ولاية ميسوري هو أول حالة في الولايات المتحدة للإصابة بإنفلونزا الطيور A(H5) دون التعرض لحيوان مصاب.
 
وتعد هذه الحالة مهمة لأن المريض لم يكن له تعرض معروف لحيوانات مصابة، وهي الطريقة الأكثر شيوعا لانتشار إنفلونزا الطيور.
 
وقالت وزارة الصحة وخدمات كبار السن في ولاية ميسوري يوم الجمعة: "ما يزال خطر الانتقال المستمر أو العدوى بين عامة الناس منخفضا".
 
وتم نقل المريض الذي كان يعاني من حالات طبية كامنة قد تجعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، إلى المستشفى في 22 أغسطس، وعولج بأدوية مضادة للفيروسات، وتعافى بشكل كامل منذ ذلك الحين.
 
ورجح الخبراء أن المريض الذي لم يتم الكشف عن اسمه ربما يكون قد اتصل بحليب خام مصاب بفيروس H5N1، الذي ينتشر حاليا بين الأبقار في الولايات المتحدة.
 
وهناك سيناريو محتمل آخر وهو أن الفيروس تحور، ما يسمح له بالانتشار بشكل أكثر فعالية بين البشر، دون أن يتم اكتشافه.
 
وكتبت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان: "هذه هي الحالة البشرية الـ14 للإصابة بفيروس H5 التي تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة خلال عام 2024 وأول حالة إصابة بفيروس H5 دون التعرض المعروف لحيوانات مريضة أو مصابة".
 
وتابع البيان: "لم يتم الإبلاغ عن تفشي فيروس H5 في الماشية في ولاية ميسوري، ولكن تم الإبلاغ عن تفشي فيروس H5 في قطعان الدواجن التجارية والمنزلية في عام 2024. وتم اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في الطيور البرية في تلك الولاية في الماضي".
 
وتقوم إدارة الصحة في ولاية ميسوري بالتحقيق في حالة هذا المريض، حيث تشير مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن نتائج التحقيق "مهمة بشكل خاص"، نظرا لعدم وجود تعرض واضح للحيوانات.
 
وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية في المركز الطبي لجامعة فاندربيلت، لشبكة "إن بي سي نيوز": "السؤال الآن هو: كيف أصيب هذا المريض بالعدوى؟. نحن بحاجة إلى تحقيق شامل للغاية".
 
ويشير الخبراء إلى أن القلق الرئيسي يكمن في أن عدوى H5 غير المبررة تثير احتمال انتقال العدوى من شخص إلى آخر.
 
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن هذا "مصدر قلق كبير" بسبب احتمالية حدوث جائحة عالمية.
 
وقالت كرويتكا كوبالي، من جمعية الأمراض المعدية في أمريكا والمسؤولة الطبية السابقة في منظمة الصحة العالمية، لصحيفة "تلغراف": "هكذا تبدأ الأوبئة".
روسيا اليوم
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