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كيف يمكننا تقليل نسبة انتشار العدوى في المدرسة (د. حنينا أبي نادر)

10
SEPTEMBER
2024
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من المهم جدًا في بداية المدارس خلال هذا الموسم مع الطقس البارد وضع استراتيجيات لتقليل انتشار الميكروبات. فيما يلي الاستراتيجيات الأكثر فعالية التي يجب اتباعها:
 
• عدم إرسال الأولاد الذين يعانون من طفح جلدي أو حمى أو مظهر غير لائق ومعرفة الوقت المناسب لعودتهم إلى المدرسة.
• غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 30 ثانية خاصة بعد الأكل.
• العطس عند ثني المرفق وتهوية الغرفة جيدًا مع التدفئة المركزية في الشتاء.
• عدم لمس الوجه واستخدام معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة أو المطهرات.
• نظافة الطعام وسلامة المياه.
• أخذ لقاح الأنفلونزا اعتبارًا من 15 أيلول.
• توجيه جيد للأطفال لإرتداء الملابس المناسبة خاصة عند المغادرة والمتابعة.
• التواصل بين الممرضة وأولياء الأمور والمعلمين لمكافحة انتشار المرض.
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس. 
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