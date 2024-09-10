كيف يمكننا تقليل نسبة انتشار العدوى في المدرسة (د. حنينا أبي نادر)

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من المهم جدًا في بداية المدارس خلال هذا الموسم مع الطقس البارد وضع استراتيجيات لتقليل انتشار الميكروبات. فيما يلي الاستراتيجيات الأكثر فعالية التي يجب اتباعها:

• عدم إرسال الأولاد الذين يعانون من طفح جلدي أو حمى أو مظهر غير لائق ومعرفة الوقت المناسب لعودتهم إلى المدرسة.

• غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 30 ثانية خاصة بعد الأكل.

• العطس عند ثني المرفق وتهوية الغرفة جيدًا مع التدفئة المركزية في الشتاء.

• عدم لمس الوجه واستخدام معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة أو المطهرات.

• نظافة الطعام وسلامة المياه.

• أخذ لقاح الأنفلونزا اعتبارًا من 15 أيلول.

• توجيه جيد للأطفال لإرتداء الملابس المناسبة خاصة عند المغادرة والمتابعة.

• التواصل بين الممرضة وأولياء الأمور والمعلمين لمكافحة انتشار المرض.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.