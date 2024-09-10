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طبيب: متلازمة توقف التنفس أثناء النوم من أسباب جفاف الفم

10
SEPTEMBER
2024
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يعتبر جفاف الفم المستمر مشكلة مزعجة، يمكن أن تكون من أعراض أمراض مختلفة. ومع أن سببها الرئيسي هو العادات السيئة، إلا أن عوامل أخرى أكثر خطورة تسببها.
 
ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن أحد أسباب جفاف الفم يمكن أن يكون صعوبة التنفس عن طريق الأنف، الذي بدوره يؤدي إلى الشخير وحتى متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم. كل هذا يجبر الشخص على التنفس عن طريق الفم، ما يؤدي إلى جفاف الغشاء المخاطي في تجويف الفم والشعور بالانزعاج.
 
ووفقا له، بالطبع جفاف الفم ليلا أمر مزعج. ولكن يمكن حل هذه المشكلة بطريقة بسيطة وفعالة، وذلك بتناول حبة عنب حتى أثناء النوم، لأنها حلوة المذاق ومرطبة.
 
ولكن يمكن أن يكون جفاف الفم ناجم عن أمراض أخرى، مثل متلازمة شوغرن، التي يمكن أن تصاحب مرض التهاب المفاصل الروماتودي أو الذئبة الحمامية التي تسبب أمراض الرئة والكلى أيضا.
 
ويشير إلى أن خلايا المناعة أحيانا لا تفرق بين الصديق والجسم الغريب، لذلك تهاجم الغدد التي تفرز اللعاب والدموع، ما يؤدي إلى جفاف العين وجفاف الفم.
 
ووفقا له، قد يكون جفاف الفم علامة تشير إلى أن الجسم بكامله يعاني من الجفاف. كما أن بعض الأدوية تسبب جفاف الفم، مضادات الحيوية وأدوية تخفيض مستوى ضغط الدم. وعلاوة على ذلك يمكن أن تسبب مشكلات الأسنان جفاف الفم أيضا.
 
وينصح بمراجعة الطبيب في حالة تكرر جفاف الفم لتشخيص السبب وعلاجه مبكرا لأنه قد يكون بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.
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