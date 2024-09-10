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5 مشروبات سحرية لبشرة مشرقة في الصباح

10
SEPTEMBER
2024
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يعمل الشاي الأخضر وعصير البرتقال وماء جوز الهند على تعزيز الصحة العقلية والجسدية، ويساهم أيضًا في توهج البشرة وإشراقها عند تناوله في الصباح، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة VN Express.
 
1- الشاي الأخضر
وفقًا لمنصة أخبار الصحة Healthline، فإن مادة غالات إبيجالوكيتشين EGCG الموجودة في الشاي الأخضر لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات. وقد أظهرت تحسنًا في علاج حب الشباب والبشرة الدهنية.
 
2- ماء الزنجبيل والكركم
يوفر ماء الزنجبيل والكركم فوائد مضادة للأكسدة وللبكتيريا تحمي من التهابات الجلد. يمكن للمركبات المضادة للالتهابات في هذا الخليط أن تمنع التجاعيد وتحفز نمو خلايا الجلد وتقلل من البقع الداكنة.
 
3- ماء الليمون بالعسل
أشارت دراسة، نشرتها صحيفة Times of India، إلى أن شرب ماء الليمون الدافئ مع العسل في الصباح يمكن أن يساعد في منع التهابات الجلد الفطرية ودعم نمو خلايا الجلد. إنه مشروب غني أيضًا بفيتامين C، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات وللبكتيريا تساعد في التخلص من تراكم الزيوت الزائدة، وهو سبب شائع لانسداد المسام وحب الشباب.
 
4- عصير البرتقال
إن عصير البرتقال الغني بفيتامين C يعمل على تفتيح البشرة ويساعد على توحيد لونها عن طريق تثبيط إنتاج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون البشرة، مما يؤدي إلى تقليل البقع الداكنة وإفساح المجال لبشرة أكثر تجانسًا.
 
5- ماء جوز الهند
يشتهر ماء جوز الهند، بتأثيره المنعش خلال الصيف، علاوة على أنه غني بالكالسيوم والبوتاسيوم، اللذين يعززان مرونة الجلد ويمنعان الجفاف. كما تعمل المركبات الموجودة في ماء جوز الهند على مكافحة الجذور الحرة والسموم، مما يحافظ على نضارة البشرة ويساعد في إنتاج الكولاجين.
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