"ديلي ميل" تفجر مفاجأة.. فيروس قاتل آخر ربما تسرب من مختبر ووهان الصيني

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تشير دراسة جديدة إلى أن مختبر ووهان الصيني، الذي حامت حوله شكوك فيدرالية أميركية بأنه سرب فيروس كوفيد-19، ربما أطلق أيضًا سلالة "متطورة للغاية" من شلل الأطفال في عام 2014، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.

تشير الدراسة المثيرة للجدل إلى أن سلالة شلل أطفال أصابت صبيًا يبلغ من العمر أربع سنوات وسط تفشٍّ فيروسي أوسع نطاقًا في مقاطعة آنهوي الصينية، تعد متطابقة بنسبة 99% مع متغير شلل الأطفال، الذي تم تخزينه على بعد حوالي 320 كم، خلال نفس الفترة الزمنية، في معهد ووهان لعلم الفيروسات.

لا يستطيع الباحثون في معهد باستور الفرنسي أن يحددوا على وجه اليقين من أين نشأت السلالة، التي أطلق عليها اسم "WIV14"، لكنهم أصروا على أنه "يجب استكشاف" احتمالين، أحدهما هو أن يكون شلل الأطفال WIV14 قد نشأ داخل معهد ووهان نفسه.

وقال دكتور ريتشارد إبرايت، عالم الأحياء الجزيئية المتدرب في هارفارد، والذي لم يشارك في البحث، تؤكد النتائج على الحالة غير الآمنة المروعة لأبحاث علم الفيروسات العالمية".

يشتبه باحثو معهد باستور في أن فيروس شلل الأطفال WIV14، الذي أطلق عليه علماء ووهان هذا الاسم لأول مرة، ربما تطور من سلالة محفوظة جيدًا من خمسينيات القرن الماضي من الفيروس المستخدم - حصريًا تقريبًا - في إنتاج اللقاحات وفي إعدادات المختبر.

تفش في مناطق صراعات

على الرغم من نجاح نظام التطعيم العالمي ضد آفة شلل الأطفال، والذي تم تنفيذه على مدار أكثر من نصف قرن إلى حد كبير في القضاء عليها، فقد ازدهرت الحالات في مناطق الصراع على مدى السنوات القليلة الماضية، بما يشمل غزة وأفغانستان وباكستان.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ظهرت 125 عينة إيجابية من شلل الأطفال في أفغانستان العام الماضي، إلى الغرب من الصين، مع 34 حالة أخرى في عام 2024.

ولأول مرة منذ عقد من الزمان، ظهر شلل الأطفال مرة أخرى في الولايات المتحدة في عام 2022، حيث تم اكتشاف الفيروس في مياه الصرف الصحي أكثر من 70 مرة أثناء الاختبار في نيويورك.

تشابه بنسبة 99%

قارن باحثو معهد باستور الحمض النووي من الجينوم الكامل لسلالة شلل الأطفال WIV14 مع سلالة "Saukett A" المستخدمة في صنع العديد من لقاحات شلل الأطفال.

واكتشفوا أن 70 نيوكليوتيدًا فقط من الاختلاف بين السلالتين عبر الجينومات، التي تحتوي على أكثر من سبعة آلاف من اللبنات الأساسية للحمض النووي.

وكتب الباحثون أنه "نظرًا لأن سلالة Saukett A وWIV14 تشتركان في أكثر من 99% من التشابه، فمن المحتمل أن يكون قد حدث العديد من حالات تسرب فيروس شلل الأطفال غير الموثقة في الماضي من المرافق التي تتعامل مع فيروسات شلل الأطفال".

السيناريو الأول

ولكن دكتور مايل بيسود، الذي يدير مركز معهد باستور لتتبع فيروسات شلل الأطفال، وفريقه حذروا من أنه "ربما يكون فيروس WIV14 قد ظهر بعد انتشار سلالة من فيروس شلل الأطفال تم إطلاقها في أي مكان في العالم قبل أخذ عينات منها في الصين".

إلا أن دكتور بيسود وزملاؤه رجحوا نظرية واحدة من شأنها أن تلقي باللوم بشكل مباشر على الباحثين الطبيين في معهد ووهان لعلم الفيروسات.

في هذا السيناريو، كان "التلوث المتبادل" في معهد ووهان لعلم الفيروسات ليؤدي إلى نتيجة إيجابية كاذبة، بسبب الخلط بين نسخة مسربة من المختبر ومتحولة قليلاً من Saukett A وسلالة برية جديدة من شلل الأطفال WIV14، في الطفل البالغ من العمر 4 سنوات والذي تم تشخيصه في عام 2014 وسط تفشي للمرض في مقاطعة آنهوي بوسط الصين.

الفرضية الثانية

وكانت الفرضية الأخرى للدكتور بيسود وزملائه في معهد باستور بشأن نتائج شلل الأطفال غير المتوقعة للطفل، البالغ من العمر 4 سنوات، ببساطة هي أن "الطفل مصاب حقًا" بفيروس شلل الأطفال WIV14.

وكتب الباحثون أنه "في هذه الحالة، سيكون فيروس WIV14 من نسل سلالة PV من الخمسينيات"، في إشارة مباشرة إلى أن سلالة Saukett A التي تعود إلى حوالي عام 1952، والتي "تم إطلاقها من خزان طبيعي كان كامنًا فيه لعقود من الزمان أو من منشأة".

وقال دكتور إبرايت، الذي يدير معهد واكسمان لعلم الأحياء الدقيقة بجامعة روتجرز، إنه "وفقًا لهذه الفرضية، حدث إطلاق المختبر في مكان ما في الصين، ولكن ليس بالضرورة في WIV. يمكن أن يكون في أي مكان تقريبًا في الصين".

سمعة سيئة

اكتسب شلل الأطفال سمعة سيئة باعتباره مرضًا يهاجم في المقام الأول الأعصاب داخل النخاع الشوكي وجذع الدماغ، مما يؤدي إلى شلل الأطراف وصعوبة التنفس وفي أسوأ الأحوال الموت الاختناقي الهادئ.

وبعد الاختراق، الذي حققه رائد اللقاح دكتور جوناس سالك في عام 1952، والتي بشرت بعلاجه للمرض المشلول حرفيًا، استخدمت شركات تصنيع الأدوية الحيوية وشركات الأدوية في جميع أنحاء العالم، سلالة Saukett A لإنتاج لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV): النسخة الأكثر أمانًا وغير المعدية من العلاج.

صبي مراهق

كما تقوم الحكومة والجامعات والمختبرات الطبية الخاصة بتخزين قوارير Saukett A بشكل متكرر، والتي سميت على اسم صبي مراهق في ولاية بنسلفانيا كانت سلالة شلل الأطفال، التي استخدمها دكتور سالك واحدة من ثلاث سلالات استخدمها أثناء أبحاثه عن اللقاح في الخمسينيات.

سلالة نقية بشكل نادر

ولكن نادرًا ما شوهدت السلالة في مثل هذا الشكل النقي - مع مثل هذه الطفرات البسيطة ومتطابقة تمامًا مع تركيبتها الجينية في منتصف القرن - في البرية.

في الواقع، كان المحققون في مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات لـ "مسببات الأمراض الخاصة والسلامة البيولوجية"، في حيرة شديدة من سلالة WIV14 لدرجة أنهم أبلغوا عنها باعتبارها طفرة "متطورة للغاية" لسلالة أخرى محفوظة في المختبر، سميت على اسم دكتور ألبرت سابين.

لقاح سابين

وخلص علماء الفيروسات في ووهان إلى أن الطفل البالغ من العمر 4 سنوات في مقاطعة آنهوي أصيب في الواقع بطفرة برية من لقاح شلل الأطفال الفموي سابين 3 (OPV) الضعيف.

وحذر معهد ووهان لعلم الفيروسات في ورقته البحثية لعام 2017 والتي نشرتها دورية Virus Research، من أن هذه النسخة "المتباينة للغاية" و"المتطورة للغاية" من لقاح شلل الأطفال سابين 3، التي تم العثور عليها في البرية سلطت الضوء على مخاطر "فيروسات شلل الأطفال المشتقة من اللقاح" الجديدة (VDPVs) التي تسبب تفشي المرض.

مناعة قطيع وتناقض بقوة

وكتب باحثو ووهان أن النسخة الرابعة عشرة من WIV تسلط الضوء على "خطر ظهور سلالات VDPV الناشئة، وتؤكد على أهمية الحفاظ على تغطية روتينية عالية للتطعيم ومناعة القطيع".

ولكن تناقض فريق معهد باستور بقوة مع نتائج علماء الفيروسات في ووهان في بحثهم الجديد - مشيرين إلى أن WIV14 وSabin 3 يختلفان عبر مناطق واسعة من جينوماتهما، على عكس WIV14 وSaukett A، اللذين يختلفان فقط في منطقة الغلاف. وذكروا أن "WIV14 بعيد وراثيًا عن Sabin 3 أعلى وأسفل منطقة الغلاف بنسبة82.30 % و82.26%، على التوالي".

على كوكب المريخ

وخلص الباحثون إلى أن نظرية مجموعة ووهان القائلة بأن WIV14 تطور من سلالة فيروس لقاح فموي حديث قائم على Sabin 3 و"تطور بشكل عشوائي" ليشبه شلل الأطفال عن كثب من منتصف القرن العشرين، كانت "غير محتملة".

وقال دكتور إبرايت إن "هناك متغيرات من الفرضية الثانية، حيث لم يكن الفيروس ناتجًا عن مختبر، ولكن تم تجميده بطريقة ما في التربة الصقيعية"، "أو على كوكب المريخ أو شيء من هذا القبيل"، ناصحًا بأنه "لكن لا ينبغي النظر في هذه الفرضية على محمل الجد. إذ أنها بدائل ممكنة، لكنها غير محتملة".

تهديد لصحة البشر

وبغض النظر عن الأصل النهائي لهذه الحالة الغامضة من سلالة شلل الأطفال WIV14، يزعم دكتور إبرايت أن وصفة السياسة لا تزال تدعو إلى تنظيم أكثر صرامة للمختبرات الطبية التي تتعامل مع هذه الفيروسات القاتلة ومسببات الأمراض الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وقال دكتور إبرايت: "في ظل أي من الفرضيتين (تلوث المختبر أو إطلاق المختبر)، فإن النتائج تؤكد [أن] التردد المرتفع بشكل مذهل لحوادث البحث في علم الفيروسات التي تعرض عامة البشر للخطر والحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة الوطنية والدولية على السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي وإدارة المخاطر البيولوجية".