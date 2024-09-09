منها الإجهاد والتوتر.. 7 أسباب وراء شيب شعر الرأس

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يمكن أن يتفاجأ البعض بغزو الشيب لشعر الرأس في وقت مبكر، على الرغم من أن ظهوره يعتبر من علامات التقدم في السن. بحسب ما نشره موقع India Today، لذا هناك أسباب أخرى لشيب الشعر بخلاف الجينات الوراثية والتقدم في العمر، كما يلي:

1. التقدم في السن

مع التقدم في السن، تنتج بصيلات الشعر كمية أقل من الميلانين، وهي الصبغة المسؤولة عن لون الشعر، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الرمادي والأبيض.

2. الجينات الوراثية

تلعب التركيبة الجينية دورًا مهمًا في تحديد متى وكيف يبدأ شعر الرأس في التحول إلى مرحلة الشيب.

3. القلق والتوتر

يمكن أن يؤدي القلق والتوتر إلى حالة إجهاد مزمن تؤثر على تصبغ الشعر، والذي ينجم عنه تسريع عملية الشيب.

4. نقص العناصر الغذائية

يؤدي نقص بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية، وخاصة فيتامين B12، إلى الشيب المبكر.

5. الإجهاد التأكسدي

يؤدي اختلال التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم إلى إتلاف بصيلات الشعر ويؤدي إلى ظهور الشعر الأشيب.

6. التدخين

تم ربط التدخين بالشيب المبكر بسبب آثاره الضارة على الصحة العامة والدورة الدموية.

7. اضطرابات المناعة الذاتية

يمكن أن تؤثر حالات مثل البهاق أو الثعلبة البقعية على إنتاج الميلانين، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الرمادي أو الأبيض.