بينها "تمارين HIIT".. خمس نصائح للتخلص من الكرش العنيد

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إن المشي هو أحد أكثر التمارين الرياضية شعبية لأسباب وجيهة. إن رياضة المشي تتجاوز العمر والحواجز الجسدية وهي طريقة بسيطة وآمنة للحفاظ على اللياقة البدنية. كما أن رياضة المشي سهلة الأداء ولا تتطلب أي أدوات متخصصة ويمكن للغالبية أن تمارسها بشكل طبيعي. ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، أظهرت الدراسات أن المشي المتكرر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض ويطيل العمر بدون المعاناة من أمراض مزمنة. كما يمكن للمرء أن يفقد بعض الوزن بمجرد المشي. فإذا كان الشخص يرغب في التخلص من الوزن الزائد وفقدان دهون البطن، فإنه يستطيع ممارسة بعض من تقنيات المشي البسيطة التالية:

1. المشي المائل

على الرغم من أن المشي على جهاز المشي المائل هو بالفعل طريقة راسخة لفقدان المزيد من الوزن، أما إذا كان الشخص معتادًا على المشي في الهواء الطلق، فيمكنه اختيار طريق مائل صاعد للمشي. ومن خلال استخدام وزن الجسم فقط، يمكن ممارسة تمرين فعال يحرق الدهون ويقوي ويحسن العضلات.

2. تضمين تمارين HIIT

من خلال تضمين تمارين وزن الجسم المختلفة في جولة المشي، يمكن بسهولة فقدان دهون البطن مثل المحترفين. يمكن تجربة القيام بمجموعة من تمارين وزن الجسم مثل القرفصاء والاندفاع والضغط. إنها جميعًا تمارين وزن الجسم الرائعة التي ترفع معدل ضربات القلب بسرعة وتكثف النتائج الإيجابية لرياضة المشي.

3. أوزان الكاحل

إن هناك العديد من المزايا للمشي مع أوزان الكاحل. يمكن أن يتم حرق المزيد من السعرات الحرارية نتيجة للوزن الإضافي حيث يتطلب الأمر المزيد من الطاقة للتحرك. كما يمكن أن تساعد أوزان الكاحل في تحسين التوازن أثناء المشي. وتعمل على تقوية عضلات الساقين بشكل أسرع. وبالتالي يزيد استخدام أوزان الكاحل من شدة التمارين وسرعة إنقاص الوزن الزائد بشكل فعال.

4. خفض السعرات الحرارية

ربما لا تساعد ممارسة المشي بمفردها على إنقاص الوزن إذا استمر الشخص في استهلاك سعرات حرارية أكثر مما يحرقه. لذلك، فإن الحفاظ على عجز السعرات الحرارية جنبًا إلى جنب مع المشي باستمرار هو المفتاح لفقدان دهون البطن. توصلت دراسة نُشرت في دورية Nutrition، إلى أن الأفراد الذين يمشون بشكل منتظم لمدة 12 أسبوعًا مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية فقدوا كمية كبيرة من دهون الجسم مقارنة بأولئك الذين استهلكوا سعرات حرارية أقل فقط.

5. اختلاق أسباب للمشي

ينبغي تضمين المشي في الأنشطة اليومية مثل الذهاب إلى المتجر لشراء البقالة أو المشي بعد استراحة الغداء. كما يمكن أن يحاول المرء التواصل الاجتماعي من خلال المشاركة في جولات جماعية مع أحبائه أو الحيوانات الأليفة. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح جولاته المنتظمة أكثر إثارة للاهتمام وتنوعًا مع استكشافه لطرق جديدة ورؤية أشخاص مثيرين للاهتمام يمرون كل يوم. ويجب تذكر دائمًا النهوض والمشي أثناء الرد على المكالمات الهاتفية والانخراط في جولات محادثة.