روشتة أطعمة ذهبية لمن تجاوز الـ60.. بتوقيع خبيرة صحة روسية

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قالت خبيرة روسية في الصحة الغذائية إن تناول كبار السن للأسماك ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه بانتظام يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية عن الدكتورة يكاتيرينا غيرينكو، المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي، فإن تناول تلك الأطعمة بانتظام يقي من تصلب الشرايين وأمراض القلب.

وقالت غيرينكو: "ينصح كبار السن بتناول الأسماك 2-3 مرات في الأسبوع، ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه بانتظام للوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب. كما يجب تناول الزيوت النباتية باعتدال والتقليل من الدهون الحيوانية وعدم تناول اللحوم الحمراء أكثر من مرة في الأسبوع".

ووفقا للطبيبة الروسية، يحتاج كل كيلوغرام من جسم كبار السن يوميا إلى 1-1.2 غرام من البروتين. وفي حالة الالتهابات إلى 1.5 غرام وفي حالة الإصابات إلى 2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

ويمكن أن توفر منتجات الألبان 30% من البروتين الحيواني. بالإضافة إلى ذلك هي غنية بالكالسيوم (حيث يحتاج الجسم منه إلى 1200 ملغم يوميا)، ولذلك فهي تخفض من خطر الإصابة بهشاشة العظام. كما أن الكالسيوم موجود في السمسم وفول الصويا وغيرها.

ويجب على كبار السن تناول أطعمة غنية بفيتامين D الذي يحتاج الجسم منه إلى 800-1200 وحدة دولية في اليوم. وهذا الفيتامين موجود في الأسماك والزبدة وكبد البقر والأجبان.