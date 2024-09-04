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بشرى رسمية سارّة للجميع: لا صلة بين الجوال وسرطان المخ

4
SEPTEMBER
2024
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لا تستعمل الهاتف النقال وقتاً طويلاً، فإن ما يصدره من ترددات قد يصيبك بالسرطان، إياك ووضع الهاتف النقال على الأذن والاسترسال به فإن لذلك عواقب وخيمة".
 
من منا لم يسمع هذه النصائح أو لم يقرأ عنها منذ اختراع الجوالات قبل سنوات طويلة وحتى يومنا هذا؟
 
لا وجود لأي صلة
إلا أن مراجعة جديدة تم إجراؤها بتكليف من منظمة الصحة العالمية للأدلة المنشورة المتوافرة على مستوى العالم قد أتت بالبشرى السارة على ما يبدو.
 
إذ أكدت عدم وجود أي صلة بين استخدام الهاتف المحمول وزيادة خطر الإصابة بسرطان المخ.
 
ووجدت المراجعة التي نشرت أمس الثلاثاء أنه على الرغم من الزيادة الهائلة في استخدام تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، لم تحدث زيادة مقابلة في حالات الإصابة بسرطان المخ.
 
وينطبق هذا حتى على الأشخاص الذين يجرون مكالمات هاتفية طويلة أو يستخدمون الهواتف المحمولة منذ أكثر من عقد.
 
كما شمل التحليل النهائي 63 دراسة أجريت بين عامي 1994 و2022، وقيَّمتها 11 جهة بحث من 10 دول، تضمنت هيئة الحماية من الإشعاع التابعة للحكومة الأسترالية.
 
وقال المعد المشارك للدراسة، مارك إلوود، أستاذ علم الأوبئة السرطانية في جامعة أوكلاند في نيوزيلاندا، إن المراجعة قيمت تأثير ترددات موجات الراديو المستخدمة في الهواتف المحمولة وفي التلفزيون وأجهزة مراقبة الأطفال والرادارات.
 
وتابع "لم تظهر أي من المسائل الرئيسية التي خضعت للدراسة زيادة في المخاطر".
 
كما أوضح أن المراجعة بحثت سرطانات المخ لدى البالغين والأطفال، وكذلك سرطان الغدد النخامية واللعابية وسرطان الدم، والمخاطر المرتبطة باستخدام الهاتف المحمول وأجهزة الإرسال ومحطات البث، وأيضا التعرض بحكم طبيعة المهنة.
 
تأتي هذه المراجعة في أعقاب جهود مماثلة. فقد قالت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية دولية أخرى من قبل إنه لا يوجد دليل قاطع على وجود تأثيرات صحية ضارة ناجمة عن الإشعاع الذي تستخدمه الهواتف المحمولة، لكنها دعت إلى إجراء المزيد من الأبحاث.
 
تقييم التصنيف في أقرب وقت
يذكر أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان تقيّم عادة هذه الإشعاعات حاليا على أنها "يحتمل أن تكون مسرطنة"، أو من الفئة بي2، وهو تصنيف تستخدمه الوكالة حين لا تستطيع استبعاد وجود صلة محتملة.
 
إلا أن المجموعة الاستشارية للوكالة دعت إلى إعادة تقييم التصنيف في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى البيانات الجديدة الصادرة منذ تقييمها الأخير في عام 2011.
 
في حين من المقرر أن يصدر تقييم منظمة الصحة العالمية في الربع الأول من العام المقبل.
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