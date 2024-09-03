التوقيت المثالي لكل مكمل غذائي.. استشارة الطبيب ضرورة

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توجد أوقات مثالية لتناول المكملات الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات المتعددة وفيتامين D وأحماض أوميغا-3 الدهنية للحصول على فوائد معززة. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يمكن أن يؤدي التوقيت المناسب إلى تحسين الامتصاص والفعالية بشكل كبير في أدوارها الداعمة للصحة العامة، من وظيفة المناعة إلى صحة العظام وصحة القلب وإنتاج الطاقة. كما يوصي الخبراء باستشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي مكمل غذائي جديد.

الشكل الأكثر شيوعًا للمكملات الغذائية

تعد الفيتامينات المتعددة خيارًا شائعًا للصحة العامة وملء الفجوات الغذائية. بالنسبة لمعظم الأشخاص، فإن أفضل وقت لتناول الفيتامينات المتعددة هو مع وجبة الفطور. يمكن أن يعزز وجود الطعام امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل A وD وE وK.

يضمن تناول الفيتامينات المتعددة في الصباح حصول الجسم على إمداد ثابت من العناصر الغذائية الأساسية طوال اليوم. إذا كان الشخص يعاني من الغثيان عند تناولها على معدة فارغة، فإن تناولها مع وجبة الفطور يمكن أن يخفف من هذه المشكلة.

مكملات فيتامين D

إن فيتامين D ضروري لصحة العظام ووظيفة المناعة والرفاهية العامة. نظرًا لأن فيتامين D قابل للذوبان في الدهون، فمن الأفضل تناوله مع وجبة تحتوي على دهون. يجد الكثيرون أنه من الفعال تناول فيتامين D مع الغداء أو العشاء.

فيتامين C

يعد فيتامين C أحد مضادات الأكسدة التي تدعم صحة المناعة ونضارة البشرة. وهو قابل للذوبان في الماء ويمكن تناوله في أي وقت من اليوم. ولكن يوصي الخبراء بتقسيم الجرعة إلى جرعتين أو ثلاث جرعات أصغر على مدار اليوم حتى يمكن أن يكون مفيدًا للحفاظ على مستويات ثابتة في الجسم. يفضل بعض الأشخاص تناوله في الصباح أو مع وجبة لتعزيز وظيفة المناعة ودعم الأنشطة اليومية.

أحماض أوميغا-3 الدهنية

إن أحماض أوميغا-3 الدهنية، الموجودة في مكملات زيت السمك، ممتازة لصحة القلب وتقليل الالتهاب وتحسين وظائف المخ. مثل فيتامين D، يتم امتصاص أحماض أوميغا-3 بشكل أفضل عند تناولها مع وجبة تحتوي على دهون. يمكن أن يؤدي تناولها مع الغداء أو العشاء إلى تحسين الامتصاص والمساعدة في دمجها في الروتين الغذائي اليومي. يمكن أن يدعم تناولها بانتظام أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام ووظيفة المفاصل.

الكالسيوم

يعتبر الكالسيوم ضروريًا لعظام وأسنان قوية. وللحصول على امتصاص مثالي، يجب تناول مكملات الكالسيوم بجرعات أصغر تبلغ 500 مغم أو أقل في المرة الواحدة. إذا كان الشخص يتناول جرعات متعددة، فمن المستحسن أن يوزعها على مدار اليوم. يمكن تناول الكالسيوم مع الوجبات لتحسين الامتصاص وتقليل خطر الانزعاج المعوي. يمكن أن يعزز تناوله مع فيتامين D امتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

مكملات الحديد

تعد مكملات الحديد ضرورية للأشخاص، الذين يعانون من فقر الدم أو انخفاض مستويات الحديد. لتحقيق أقصى قدر من الامتصاص، يجب تناول الحديد على معدة فارغة، عادة في الصباح. ولكن، إذا تسبب في اضطراب في المعدة، فإن تناوله مع كمية صغيرة من الطعام أو كوب من عصير البرتقال (الذي يعزز الامتصاص) يمكن أن يكون مفيدًا. يجب تجنب تناول الحديد مع الكالسيوم أو الأطعمة الغنية بالألياف، حيث يمكن أن تمنع الامتصاص.

مكملات المغنيسيوم

يدعم المغنيسيوم وظيفة العضلات والاسترخاء والصحة العامة. من الأفضل تناوله في المساء أو قبل النوم، لأنه يمكن أن يساعد في الاسترخاء وتحسين جودة النوم. يمكن تناول مكملات المغنيسيوم مع أو بدون طعام، ولكن تناولها قبل النوم يمكن أن يساعد في استرخاء العضلات وتعزيز نوم هادئ ليلاً.

فيتامينات B

تعمل فيتامينات B الضرورية لإنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي بشكل أفضل عند تناولها في الصباح أو في وقت مبكر من بعد الظهر. يمكن أن يساعد تناول فيتامينات B مع وجبة الفطور أو الغداء في تحسين مستويات الطاقة ودعم العمليات الأيضية طوال اليوم. نظرًا لأنها يمكن أن يكون لها تأثير منشط، فإن تناولها في وقت متأخر من اليوم قد يتداخل مع النوم.

البروبيوتيك

يمكن أن يختلف تناول البروبيوتيك بناءً على المنتج المحدد. بشكل عام، يوصى الخبراء بتناول البروبيوتيك على معدة فارغة، إما قبل الفطور أو قبل النوم، لضمان مرورها عبر المعدة بسرعة ووصولها إلى الأمعاء. ولكن ينبغي دائمًا اتباع التعليمات المحددة على ملصق المكمل الغذائي.

مكملات الكولاجين

من الأفضل تناول مكملات الكولاجين في الصباح أو مع الوجبات، حيث يمكن أن يساعد ذلك في دمجها في الروتين اليومي وتعظيم فوائدها. يمكن إضافة الكولاجين إلى العصائر أو القهوة أو الماء، مما يجعله مكملًا متعدد الاستخدامات للاستخدام اليومي.