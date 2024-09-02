انتبه.. خطأ غير معروف ربما يؤدي إلى اصفرار الأسنان!

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كشف خبير في طب الأسنان عن خطأين شائعين في تنظيف الأسنان، ربما يؤديان إلى الإصابة بأسنان صفراء، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

قال طبيب الأسنان فراخ حامد في ليدز، إن البعض يرتكبون خطأين يمكن إصلاحهما بسهولة عندما يتعلق الأمر باصفرار الأسنان، أولهما، هو أن البعض يختارون عدم تبليل فرشاة الأسنان قبل تنظيف الأسنان معتقدين أن القيام بذلك سيساعد في التخلص من البقع القبيحة. لكن بحسب دكتور حامد فإن ما يسمى بـ "التنظيف الجاف" ربما يجعل الأسنان تبدو باهتة، وبالتالي أكثر اصفرارًا.

التبليل لتنظيف فعال

ونصح قائلًا: "قبل البدء في تنظيف الأسنان، من الجيد أن يتم تبليل الفرشاة. إن هذه الخطوة الصغيرة تجعل من السهل نشر معجون الأسنان على الأسنان بالكامل، مما يجعل التنظيف أكثر فعالية".

وأضاف دكتور حامد أنه "قد يبدو التنظيف الجاف جيدًا للتخلص من البقع السطحية في البداية، ولكن بدون الماء، لا ينتشر معجون الأسنان جيدًا، مما يؤدي إلى أسنان باهتة".

الخطأ الثاني

وقال إن الخطأ الثاني الذي يرتكبه البعض هو تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول المشروبات الحمضية مباشرة. إن المشروبات الحمضية، مثل عصير الفاكهة والمشروبات الغازية السكرية والخالية من السكر والأطعمة مثل البرتقال والغريب فروت يمكن أن تضعف مينا الأسنان.

وأوضح دكتور حامد أن تنظيف الأسنان بالفرشاة أثناء ضعف مينا الأسنان يمكن أن يؤدي إلى ظهور لون أصفر على الأسنان، مشيرًا إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الأطعمة الحمضية مباشرة يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى "كشف الطبقة الصفراء الموجودة تحتها ويجعل الأسنان تبدو أكثر اصفرارًا".

نصيحة مهمة

ونصح دكتور حامد "لتجنب [ظهور اللون الأصفر على الأسنان، بأنه من الأفضل الانتظار لفترة من الوقت بعد تناول الأطعمة الحمضية قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، لضمان بقاء مينا الأسنان قوية وبقاء الأسنان بصحة جيدة".

يوصي العديد من أطباء الأسنان بالانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الأطعمة والمشروبات الحمضية قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة للسماح للمينا بالتعافي.

مخاطر معجون مُبيض

تأتي تعليقات دكتور حامد بعد أيام قليلة من تحذير طبيب أسنان آخر من مخاطر استخدام معجون الأسنان المبيض.

في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وحظي بأكثر من 2 مليون مشاهدة، أخبر اختصاصي صحة الفم متابعيه على منصة تيك توك أن معاجين الأسنان المبيضة "لا تبيض أسنانك في الواقع".

في حين أنها يمكن أن تجعل الابتسامة تبدو أكثر بياضًا في البداية عن طريق فرك مينا الأسنان الداكنة، إلا أن المكونات الكاشطة تؤدي بمرور الوقت إلى أسنان أرق وأكثر اصفرارًا وحساسية، لأن تآكل مينا الأسنان الواقية يكشف العاج، وهو الجزء الرئيسي من السن الذي له صبغة صفراء.