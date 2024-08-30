بشرى "سارة" من الصحة العالمية بشأن جدري القردة!

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أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنّ أول اللقاحات ضد مرض جدري القردة ستصل في الأيام المقبلة الى الكونغو الديموقراطية.

وأوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس العائد من الكونغو، خلال مؤتمر صحافي في جنيف أنّ "قسما من الشحنة سيصل في الأيام المقبلة" ثم سيزيد عدد اللقاحات. ودفع ظهور جدري القردة في أفريقيا مجددا ولا سيما المتحورة الجديدة منه (1b)، منظمة الصحة إلى إطلاق أعلى مستوى للإنذار العالمي في 14 آب بعد انتشاره في الكونغو الديمقراطية و12 بلدًا آخر بينها بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.

وأعلنت وزارة الصحة الكينية في وقت سابق رصد أول حالة من جدري القردة في العاصمة نيروبي، هي الثالثة في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.

وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر من طريق الحيوانات المصابة، لكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق. ويتسبب بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي وتقرحات.