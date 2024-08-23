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إضافة ملعقة عسل للزبادي تحدث الفارق.. فلتجربوها!

23
AUGUST
2024
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بمرور الوقت تتراكم الأدلة العلمية حول الفوائد الصحية للبروبيوتيك، إذ توصلت أبحاث جديدة إلى أن وضع ملعقة كبيرة من العسل على الزبادي يساعد البروبيوتيك الذي يحتويه على البقاء في الأمعاء، إنه مزيج يحقق هدفين هما تحسين الصحة والمذاق اللذيذ، وفقًا لما نشره موقع New Atlas.
 
وثبت أن هناك أدلة متزايدة على أن تناول البروبيوتيك يؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية وصحة الأمعاء. ونظرًا لأن العسل يضاف عادةً إلى الزبادي، وهو مصدر للبروبيوتيك، فقد حرص باحثون من جامعة إلينوي على دراسة تأثير إضافته إلى الزبادي على ميكروبيوم الأمعاء عبر دراستين.
 
النظام الغذائي المتوسطي
وقالت هانا هولشر، أستاذة مساعدة في قسم علوم الأغذية والتغذية البشرية، وهي جزء من كلية الزراعة والعلوم الاستهلاكية والبيئية ACES في جامعة إلينوي، والباحثة المشاركة في الدراستين، إن الباحثين كانوا "مهتمين بتأثير الجمع بين الزبادي والعسل، وهو أمر شائع في النظام الغذائي المتوسطي، وكيف يؤثر على ميكروبيوم الجهاز الهضمي".
 
4 أنواع عسل
في الدراسة الأولى، فحص الباحثون ما إذا كانت إضافة أحد أنواع العسل الأربعة وهي عسل البرسيم أو النفل أو الحنطة السوداء أو زهر البرتقال - إلى أحد أنواع الزبادي التجارية، التي تحتوي على سلالات بروبيوتيك مثل Bifidobacterium animalis، الذي يؤثر على بقاء البروبيوتيك في الزبادي أثناء الهضم. قام الباحثون بإضافة 42 غرامًا (أو ما يعادل ملعقتين كبيرتين) من العسل إلى 170 غرامًا (ثلثي كوب) من الزبادي وعرضوا الخليط لمحاليل في المختبر تحاكي الهضم في الفم والمعدة والأمعاء.
 
إنزيمات الفم والمعدة
أضافت هولشر أن "الإنزيمات الموجودة في الفم والمعدة والأمعاء تساعد في الهضم وتسهل امتصاص العناصر الغذائية، لكنها تقلل أيضًا من قابلية بقاء البكتيريا المفيدة على قيد الحياة. لذا، سعى الباحثون إلى معرفة ما إذا كانت إضافة العسل يمكن أن تساعد البكتيريا الحيوية على البقاء على قيد الحياة في الأمعاء".
 
عسل البرسيم
وتوصل الباحثون إلى أنه بالنسبة لمحاليل الفم والمعدة، لم يتم ملاحظة أي فرق في بقاء بكتيريا B. animalis بين أنواع العسل المختلفة والإصدارات الضابطة (الزبادي المخلوط بالسكر أو الماء). ولكن ساعد الزبادي مع العسل - وخاصة عسل البرسيم - على بقاء البروبيوتيك في المرحلة المعوية من الهضم.
 
اختبارات سريرية
ثم اختبر الباحثون النتائج، التي توصلوا إليها من الدراسة الأولى، في دراسة سريرية. تم توزيع ستة وستين بالغًا سليمًا بشكل عشوائي على مجموعتين: تناولت المجموعة الضابطة 170 غرامًا من الزبادي المبستر التجاري مع B. animalis مرتين يوميًا لمدة أسبوعين، وتناولت مجموعة العلاج نفس الكمية من نفس الزبادي بالإضافة إلى 21 غرامًا من عسل البرسيم لنفس المدة الزمنية. بعد أسبوعين، وبعد فترة غسيل لمدة أربعة أسابيع، تم تبديل مجموعتي العلاج والتحكم. ثم طُلب من المشاركين عدم تناول البروبيوتيك التكميلي أو الغذائي ومنتجات الألبان أو الأطعمة المخمرة. وتم الحصول على عينات براز ومعلومات حول حركات الأمعاء، بالإضافة إلى استبيانات مكتملة لتقييم الحالة المزاجية والإدراك والرفاهية العامة.
 
تطبيق حقيقي في العالم الواقعي
قالت هولشر: "أظهرت النتائج أن إقران العسل بالزبادي يدعم بقاء بكتيريا البروبيوتيك في الزبادي في الأمعاء، لذلك تُرجمت نتائج الدراسة المعملية إلى تطبيق حقيقي في العالم الحقيقي لدى البشر".
 
وزن صحي
واختتمت هولشر قائلة إن "ملعقة كبيرة من العسل في وجبة من الزبادي تساعد في دعم بقاء البروبيوتيك. ولكن يجب مراعاة أن العسل عبارة عن سكر مضاف، ويجب على يكون الأشخاص على دراية بكمية السكر في نظامهم الغذائي للحفاظ على وزن صحي للجسم"، مشيرة إلى أن "إضافة القليل من العسل إلى الزبادي غير المحلى هو مزيج لطيف يمكن إدراجه في قائمة الطعام".
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