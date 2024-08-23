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كيفية العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس لفترة طويلة

23
AUGUST
2024
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كشفت الطبيبة الروسية وأخصائية الأمراض الجلدية آنا كوتينا عن بعض الطرق التي تساعد على الاعتناء بالبشرة بعد التعرّض طويلاً لأشعة الشمس.
 
وحول الموضوع قالت الطبيبة: "في الكثير من الأحيان، وبعد قضاء الإجازة على البحر، نلاحظ أن الجلد اكتسب سمرة مميزة وجميلة، وأن الجلد تعافى من بعض الأمراض المزمنة والالتهابات والصدفية، لكن التعرّض الطويل لأشعة الشمس ومياه البحر يمكن أن يسبب مشاكل جلدية مثل الجفاف والاحمرار والخشونة والتصبغ والتجاعيد الدقيقة".
 
وأضافت: "بعد الإجازة والتعرض الطويل لأشعة الشمس من المهم ترطيب البشرة بشكل يومي، وخاصة بعد الاستحمام، وتعتبر المنتجات الطبية التي تحوي على البانثينول أو مستخلصات الصبار مناسبة لترطيب البشرة، وللعناية بالوجه يجب استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك، وكذلك الكريمات المرطبة، ويجب تجنب الكريمات التى تحوي مواد مثل الريتينول في فيتامين C، واستعمالها في فترة الخريف.
 
ونصحت الطبيبة بعدم استخدام المواد المقشرة للبشرة بعد التعرض للشمس لفترة طويلة، كونها قد تفاقم المشكلات أو تؤذي الجلد الذي يكون قد تضرر أصلا من الشمس.
روسيا اليوم
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