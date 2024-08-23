كل ما يجب معرفته عن جدري القرود (د. حنينا أبي ناردر)

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سنة 1958 ظهرت أول حالة لجدري القرود على وجه قرد في الدانمارك وسنة 1970 تم رصد أول حالة انتقال للجدري في الكونغو وذلك لولد يبلغ 9 سنوات من العمر ومن ثم انتشر في أوروبا – بريطانيا عبر حالة قادمة من نيجيريا ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 2003 بدون تسجيل وفيات.

عادةً تنتقل من الحيوانات (القرود والأرانب والقوارض) من خلال الجلد أو الرذاذ التنفسي لساعات وحتى بعد تناول اللحوم إلى الإنسان بفترة حضانة 12 يومًا. ويمكن أن يتراوح معدل الوفيات من 1 إلى 10٪.

ينتقل المرض من إنسان إلى إنسان (Man to man relation mostly) في الآونة الأخيرة بشكل متكرر ويظهر على شكل حمى (يظهر الطفح الجلدي بعد 1-10 أيام) وصداع وتعرق وسعال والتهاب البلعوم و50٪ من العقد اللمفاوية العنقية أو الإربية بعد 2 إلى 3 أيام من الحمى. يمكن أن يختفي في غضون 2-4 أسابيع إذا لم تحدث عدوى بكتيرية ثانية (تسمم الدم septicemia) أو التهاب الدماغ. الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين يعانون من نقص المناعة وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة. كما أن الرجال البيض المصابين بفيروس نقص المناعة (HIV) بين 18 و 34 عامًا معرضون للخطر أيضًا.

يتم التشخيص بخزعة الجلد أو تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للحلق. أولئك الذين أخذوا اللقاح قبل عام 1972 ضد الجدري (تم القضاء عليه في عام 1979) محميون بنسبة 85٪. تم إعطاء جرعة في عمر سنة (1) ثم جرعة ثانية بعد شهر واحد (جرعة معززة بعد 10 سنوات أيضًا).

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على لقاح جديد (0.1 مل داخل الجلد) في عام 2019 يغطي كل من الجدري وجدري القرود ولكن يوصى به فقط لأولئك المعرضين لخطر كبير (العمل مع الحيوانات أو في المختبرات). من المتوقع أن يصل إلى الذروة بعد 14 يومًا من الجرعة الثانية.

راقب دائمًا لمدة 21 يومًا بعد الاتصال وتناول اللقاح في غضون أول أربعة أيام. راقب يديك وتجنب الاتصال بالأشخاص المرضى (الذين يعانون من آفات جلدية وحمى والقادمين من إفريقيا بشكل أساسي). تم اكتشاف حالة جديدة في السويد ولكن لا يوجد في لبنان مؤخرًا (قبل عامين تم الإبلاغ عن 29 حالة شُفيت جميعًا).

لا يمكن لجدري القرود أن يصبح وباءًا عالميًا كفيروس كورونا (COVID-19) بسبب وجود مناعة لدى معظم المسنين وعدم انتشاره بنفس السرعة والسهولة.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.