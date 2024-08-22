منها العضلات.. 5 دلائل على ارتفاع هرمون الذكورة لدى النساء

A + A -

يلعب التوازن الهرموني دورًا حاسمًا في صحة المرأة بشكل عام، حيث يؤثر على الحالة المزاجية ومستويات الطاقة وحتى المظهر الجسدي.، وبحسب ما نشره موقع Health Shots، فإنه على حين يُعتبر هرمون التستوستيرون عادةً هرمونًا ذكريًا، إلا أنه موجود أيضًا لدى الإناث بكميات أقل وهو ضروري للعديد من الوظائف الجسدية، ولكن عندما ترتفع مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء، فربما يؤدي إلى تغييرات ملحوظة ومثيرة للقلق في بعض الأحيان.

إن فهم علامات ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الإناث لأكثر من المعدلات الطبيعية، يمكن أن يساعد في تحديد الاختلالات الهرمونية المحتملة في وقت مبكر بما يمنع المشكلات طويلة الأمد، كما يلي:

1. شعر زائد في الوجه والجسم

إن من أكثر العلامات الملحوظة لمستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة لدى الإناث نمو الشعر الزائد في الوجه والجسم.

ويمكن أن يشمل نمو شعر على الشفة العليا أو الذقن أو الصدر أو الظهر أو مناطق أخرى حيث يكون لدى النساء عادةً شعر قليل أو لا يوجد شعر على الإطلاق. يمكن أن يكون هذا النوع من نمو الشعر خشنًا وداكنًا، مما يجعله بارزًا بشكل خاص.

2. حب الشباب والبشرة الدهنية

يمكن أن تؤدي مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة إلى زيادة إنتاج الزهم، وهي المادة الزيتية التي تعمل على تزييت الجلد. عندما يصبح إنتاج الزهم مفرطًا، يمكن أن يسد المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

يمكن أن تعاني النساء ذوات مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة من حب الشباب المستمر، وخاصة على الوجه والصدر والظهر، وغالبًا ما يشبه نوع حب الشباب الذي يظهر لدى الأولاد المراهقين.

3. خشونة الصوت

كما أن خشونة الصوت هي علامة أخرى على ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى الإناث بشكل ملحوظ. في حين يعاني الرجال عادةً من تلك الحالة أثناء البلوغ بسبب زيادة هرمون التستوستيرون، فربما تتطور لدى النساء ذوات مستويات مرتفعة من الهرمون أيضًا صوت أعمق. يمكن أن يكون هذا التغيير تدريجيًا وقد يكون مصحوبًا بصفات ذكورية أخرى.

4. دورة شهرية غير منتظمة

يمكن أن تؤدي مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة إلى تعطيل التوازن الهرموني الطبيعي في جسم المرأة، مما يؤدي إلى فترات حيض غير منتظمة أو غائبة. يمكن أن تعاني بعض النساء من فترات حيض أثقل أو أخف، بينما يمكن أن تلاحظ أخريات أن فترات الحيض أصبحت أقل تواتراً أو توقفت تمامًا. ويمكن أن تكون هذه الاضطرابات الشهرية أيضًا علامة على حالات كامنة مثل متلازمة تكيس المبايض PCOS، والتي غالبًا ما ترتبط بمستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة.

5. زيادة كتلة العضلات

يمكن أن تلاحظ النساء ذوات مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة زيادة في كتلة العضلات وانخفاض في دهون الجسم، وخاصة في المناطق التي تتراكم فيها الدهون عادةً، مثل الوركين والفخذين. في حين يمكن أن تلك التغييرات محل رضا وتقدير بعض النساء، إلا أنها يمكن أ، تكون علامة على اختلال التوازن الهرموني وربما تأتي مع أعراض أخرى غير محببة.