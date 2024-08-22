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غذاء خارق.. تعرف على مقدار البروتين في البيضة الواحدة!

22
AUGUST
2024
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يعرف البيض بأنه عنصر أساسي في وجبة الفطور، وهو مصدر قوي للتغذية لأنه مليء بالعناصر الغذائية الأساسية الصحية.
 
وأحد المكونات الرئيسية، التي تجعله غذاء خارقا هو كمية البروتين الموجودة فيه، بحسب ما نشره موقع Health Shots.
 
البروتين مهم للصحة
والبروتين هو نوع من الأحماض الأمينية، وهو جزيء معقد ضروري للعديد من العمليات البيولوجية، بما يشمل نمو الأنسجة وإصلاحها، ودعم جهاز المناعة وتسريع التفاعلات الكيميائية.
 
كما أنه عنصر غذائي أساسي يساعد على إنقاص الوزن وتقوية العظام وتعزيز صحة القلب.
 
مقدار البروتين في بيضة واحدة
وإلى جانب الكمية، فإن جودة البروتين في البيض عالية جدا. حيث تقول اختصاصية التغذية دكتورة روهيني باتيل: "تحتوي البيض على قيمة بيولوجية تبلغ 100 ويتم هضم البروتين بسهولة شديدة واستخدامه بسهولة من قبل الجسم.. يشكل البيض معيارًا يتم على أساسه تقدير جودة البروتين في الأطعمة الأخرى، مما يجعل البيض مصدرًا قيمًا جدًا للبروتين للنباتيين، حيث إنه مصدر فعال وسهل الوصول إليه للأحماض الأمينية الأساسية التي يصعب الحصول عليها بدون اللحوم".
 
ووفقا لوزارة الزراعة الأميركية، يعتمد محتوى البروتين في البيض على حجم البيضة.
 
فيما يلي تفصيل لكمية البروتين الموجودة في أنواع البيض المختلفة:
• تحتوي البيضة الصغيرة، التي يبلغ وزنها 38 غرامًا على حوالي 4.9 غرام من البروتين.
• تحتوي البيضة المتوسطة بوزن 44 غرامًا على حوالي 5.5 غرام من البروتين.
• تحتوي البيضة الكبيرة، التي يبلغ وزنها 50 غرامًا على 6.3 غرام من البروتين.
• يحتوي 56 غرامًا من البيضة الكبيرة للغاية على 7 غرامات من البروتين.
• يحتوي 63 غرامًا من البيضة الضخمة على حوالي 7.9 غرام من البروتين.
 
 
صفار البيض وبياضه
يتكون البيض في الأساس من جزأين هما الصفار والبياض. ويُعتقد أن صفار البيض هو الحامل الوحيد لمعظم العناصر الغذائية والدهون الموجودة فيه، لذا فهو يحتوي في الأساس على نصف محتوى البروتين في البيضة.
 
ووفقا لوزارة الزراعة الأميركية، يوجد حوالي 2.7 غرام من البروتين في صفار البيضة الكبيرة التي يبلغ وزنها 63 غرامًا.
 
كما يتكون بياض البيض من 88% من الماء، ويحتوي على حوالي 150 نوعًا مختلفًا من البروتينات، وفقا لدراسة، نُشرت في دورية Nutrients.
 
ووفقا لوزارة الزراعة الأميركية، فإن بياض بيضة واحدة نيئة تزن 33 غرامًا يحتوي على حوالي 3.6 غرام من البروتين.
 
الأحماض الأمينية كاملة
تضيف اختصاصية التغذية دكتورة باتيل أن هذا المحتوى العالي من البروتين يجعل البيض خيارًا غذائيًا رائعًا لأي شخص يسعى إلى زيادة تناول البروتين.
 
والأكثر من ذلك، على عكس العديد من مصادر البروتين الأخرى، فإن البروتين الموجود في البيض كامل، يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يمكن للجسم أن يصنعها بمفرده، والتي تساعد في إعادة بناء وإصلاح العضلات، وتعزيز وظيفة المناعة، والمساعدة في نمو وتطور الفرد.
 
البيض النيئ والمطبوخ
كما أن هناك خبرا سارا وهو أنه يمكن الحصول على نفس كمية البروتين تقريبًا سواء تم تناول البيض نيئ أو مطبوخ.
 
وفيما يلي أمثلة على كمية البروتين التي يمكن الحصول عليها من أنواع مختلفة من البيض:
• البروتين في البيض النيئ: 6.3 غرام
• البروتين في البيض المسلوق: 6.3 غرام
• البروتين في البيض المقلي الكامل: 6.26 غرام.
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