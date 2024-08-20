أخطاء شائعة في وضع المكياج قد تضر بصحة العيون

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يوجد العديد من عادات العناية بالجمال التي قد تعرض صحتك للخطر، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبصر.

وبهذا الصدد، قال أخصائي البصريات، عمران علي، إن روتين المكياج الخاص بكل أنثى قد يعرض بصرها للخطر.

وحذر علي من مشاركة فرش المكياج الخاصة مع شخص آخر.

ويوضح قائلا: "ينبغي عدم مشاركة أدوات المكياج أبدا، حيث يمكن أن يؤدي التلوث المتبادل إلى انتشار العدوى الفيروسية، ما يؤدي إلى تورم الجفن أو التهاب العين. إذا كنتي قد شاركتي مستحضرات التجميل ولاحظتي أيا من هذه الأعراض، فمن المهم تحديد موعد مع طبيب العيون".

ويؤكد عمران أيضا على أهمية عدم استخدام مستحضرات منتهية الصلاحية.

مضيفا: "بشكل عام، يمكن أن تستمر صلاحية المكياج من 3 أشهر إلى عام، ولكن كيفية تخزين المكياج يمكن أن تؤثر على مدة صلاحيته. أوصي بمراجعة إرشادات الشركة المصنعة للمنتج لمعرفة ما إذا كان مكياجك لا يزال آمنا للاستخدام. ويمكن أيضا تقليل فرصة نمو البكتيريا عبر تنظيف أدوات وضع المكياج أو الفرش كل 7 أيام".

كما أشار عمران إلى أهمية غسل اليدين قبل وضع المكياج، مضيفا أن عدم القيام بذلك يمكن أن يزيد من انتشار الجراثيم والبكتيريا الضارة، ما قد يؤدي إلى انتشارها إلى العيون.

وحذر الخبير من عدم إزالة المكياج عن بشرة الوجه قبل النوم، ما قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور والرؤوس السوداء، ويمكن أن يلحق الضرر بعينيك.

وقال: "يمكن أن تدخل الماسكارا إلى عينيك عند تركها طوال الليل، ويمكن أن تسد قنوات الدموع وتهيج عينيك، وهذا يزيد من خطر الإصابة بعدوى العين".