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فائدة رائعة يقدمها تناول الأسماك الصغيرة الكاملة للنساء

20
AUGUST
2024
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كشف فريق من الخبراء عن "فائدة رائعة" يقدمها تناول الأسماك الصغيرة الكاملة بانتظام لصحة النساء عموما.
 
وفي الدراسة، حلل فريق البحث من جامعة ناغويا في اليابان، بيانات 80 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و 69 عاما، مع تقييم تناولهم للأسماك الصغيرة (خاصة Whitebait السمكة البيضاء)، ومتابعتهم لمدة 9 سنوات في المتوسط، بالإضافة إلى مشاركة السجلات الصحية طوال فترة الدراسة.
 
وكشف التحليل أن النساء اللاتي تناولن الأسماك الصغيرة "مرة إلى 3 مرات فقط في الشهر"، كن أقل عرضة للوفاة بنسبة 32% على مدى السنوات التسع.
 
وقال الفريق إن اتجاها مشابها لوحظ لدى الرجال، لكن الفرق لم يكن كافيا ليكون ذا دلالة إحصائية.
 
وفي مقال كتبه الباحثون في مجلة Public Health Nutrition، قالوا إن النتائج تشير إلى أهمية تناول النساء للأسماك الصغيرة كـ"استراتيجية بسيطة لإطالة أعمارهن".
 
وقال الدكتور تشيناتسو كاساهارا، أحد معدي الدراسة: "يمكن تناول الأسماك الصغيرة كاملة، بما في ذلك الرأس والعظام والأعضاء. العناصر الغذائية والمواد النشطة فسيولوجيا الفريدة للأسماك الصغيرة يمكن أن تساهم في الحفاظ على الصحة الجيدة. والعلاقة العكسية بين تناول الأسماك الصغيرة وخطر الوفاة لدى النساء تؤكد على أهمية هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في النظام الغذائي".
روسيا اليوم
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