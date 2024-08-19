خارج عن السيطرة.. تحذير من تفشي فيروس أوروبوش في الأميركتين

A + A -

أصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تنبيها صحيا، يوم الجمعة، لإخطار الأطباء والسلطات الصحية العامة بزيادة في حالات الإصابة بفيروس أوروبوش في منطقة الأميركتين، والذي تسبب في وفاة اثنين منذ بداية هذا العام.

ينتشر فيروس أوروبوش من خلال لدغات الهاموش والبعوض المصاب. وتشمل أعراض المرض الصداع والحمى وآلام العضلات، مع حالات شديدة تؤدي إلى التهاب السحايا.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض إنه بين الأول من يناير والأول من أغسطس، تم الإبلاغ عن أكثر من ثمانية آلاف حالة إصابة بالمرض، بما في ذلك وفاتين وخمس حالات انتقل فيها الفيروس من الأم إلى الجنين أثناء الحمل.

ولا توجد علاجات أو لقاحات محددة متاحة لهذا المرض في الوقت الراهن، وفق رويترز.

وقالت المراكز الأميركية إن الدول التي أبلغت عن حالات تشمل البرازيل وبوليفيا وبيرو وكولومبيا وكوبا، مضيفة أنه تم رصد حالات مرتبطة بالسفر في الولايات المتحدة وأوروبا لدى أشخاص عائدين من كوبا والبرازيل.

وأوصت المراكز بإجراء فحوصات وتقييم للمسافرين الذين كانوا في المناطق المتأثرة بعلامات وأعراض تتوافق مع عدوى أوروبوش.

وتتوقع المراكز الأميركية ظهور حالات في دول أخرى مع زيادة الفحوصات والمراقبة في الأميركتين.

وفي تصريح لصحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، أكد الدكتور داني ألتمن أستاذ المناعة في "الكلية الملكية في لندن أن "هذا الفيروس يدعو إلى القلق، فالأمور تتطور وقد تصبح خارج السيطرة".