وزارة الصحة الجزائرية تصدر بيانا بشأن "جدري القردة"

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أصدرت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم الأحد، بيانا بشأن فيروس "جدري القردة"، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ صحية على الصعيد العالمي" للوقاية منه.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها: "جدري القردة أو (إمبوكس)، هو مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان من خلال الاتصال بشخص أو حيوان أو جسم أو شيء يحمل الفيروس".

وأضاف البيان: "على إثر إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المتعلق بجدري القردة أو (إمبوكس) بتاريخ 14 أغسطس 2024، باعتباره حالة طارئة (استعجالية) للصحة العمومية ذات نطاق دولي، دعت وزارة الصحة إلى عقد اجتماع اللجنة الفرعية الوطنية المتعددة القطاعات لنقاط دخول اللوائح الصحية الدولية (RSI) بصدد تقييم المخاطر التي تهدد بلادنا، وبعد استعراض الوضعية الوبائية العالمية والإقليمية وطرق انتقال المرض، أعلن أعضاء اللجنة الفرعية أن الخطر لا يزال ضعيفا لدى عامة السكان، ومع ذلك تظل اليقظة ضرورية".

وتابعت الوزارة في بيانها: "تجدر الإشارة أن معظم الحالات المؤكدة على مستوى العالم وافدة من المناطق الموبوءة في أفريقيا".