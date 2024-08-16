ما الفرق بين جدري القردة وكورونا.. وهل يمكن أن يتحول لجائحة؟

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مع إعلان منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة عالميا، وهو أعلى مستوى تأهب بالمنظمة، وذلك عقب امتداد تفشي المرض من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة، انتشر الذعر بين كثير من الأشخاص حول العالم وراح البعض يتذكر جائحة كوفيد 19 التي ضربت العالم على مدار عامين وشكلت كابوساً لسكان الكرة الأرضية. فما هو الفرق بين جدري القردة وفيروس كورونا؟ في البداية يجب أن نعرف أن مرض جدري القردة قد يؤدي إلى الوفاة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة.‭‭‭‭ ‬‬‬‬ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وطفح جلدي. رصدت أول إصابة بشرية في جمهورية الكونغو الديموقراطية عام 1970، وبقي المرض محصورا لفترة طويلة في حوالي عشر دول إفريقية. لكن في العام 2022 بدأ ينتشر إلى باقي العالم، ولا سيما الدول المتطورة التي لم تسجل أي إصابة من قبل. ما هي المخاطر؟ من الصعب تحديد المرحلة التي يصبح فيها المرض فتاكا. قبل تفشي جدري القردة في 2022، كانت تذكر نسبة غير دقيقة من الوفيات تتراوح بين 1 و10%. وهذا التباين الكبير ناتج من وجود سلالتين رئيسيتين لفيروس جدري القردة: السلالة 1 والسلالة 2 الأقل خطورة بكثير. وهذه السلالة الثانية هي التي تسببت بتفشي الوباء عام 2022، وكانت نسبة الوفيات الناتجة منها أقل من 1%، ما يفسر أيضا بفاعلية أنظمة العناية الصحية في الدول المتطورة. مختلفان تماماً فيروس كورونا وفيروس جدري القردة مختلفان تماما، فالأول يصنف ضمن الفيروسات التاجية والثاني من فئة الفيروسات المغلفة وهذا يجعل كوفيد 19 أكثر قدرة على الانتشار وإنشاء المتحورات، وفقا للجمعية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة، وهي أكبر وأقدم منظمة متخصصة في علم الفيروسات والبكتيريا والفطريات. يعتبر فيروس كورونا فيروسا تنفسيا، حيث ينتشر عندما يتنفس الشخص المصاب قطرات صغيرة محملة بالفيروس. ونظرا لأن كوفيد-19 ينتشر بسرعة عبر الهواء، فمن الصعب السيطرة عليه، لأن شخصا واحدا يمكنه أن يتسبب بإصابة العديد من الأشخاص الآخرين بمجرد التنفس. كما يمكن للمصابين أن ينشروا الفيروس حتى لو لم تظهر عليهم أعراض. أقل قابلية للانتقال بالمقابل يمكن أن ينتقل جدري القردة عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي، لكنه ليس فيروسا تنفسيا، مما يجعله أقل قابلية للانتقال. ينتشر جدري القردة في المقام الأول من خلال الاتصال المباشر (عادة لفترة طويلة) مع شخص مصاب وخاصة عند لمس الطفح الجلدي الذي يسببه الفيروس أو سوائل الجسم. كما يمكن أيضا أن ينتشر عن طريق لمس الأشياء والأسطح التي استخدمها شخص مصاب ولامست لفترة طويلة تقرحات الجلد. كذلك يعد الاتصال الجنسي إحدى الطرق الرئيسية لانتقال الفيروس، ويمكن أيضا للنساء الحوامل المصابات أن ينقلن الفيروس إلى الجنين أثناء الحمل أو إلى المولود الجديد عند الولادة. الأعراض تظهر أعراض كوفيد 19 عادة بعد يومين إلى 14 يوما من التعرض للفيروس، ويمكن أن تشمل الحمى والقشعريرة والصداع والتهاب الحلق وفقدان حاسة التذوق أو الشم. أما في حالة جدري القردة فقد يستغرق ظهور الأعراض ما يصل إلى 3 أسابيع بعد التعرض للفيروس. بثور مليئة بالصديد وطفح جلدي كذلك، يختلف جدري القردة عن كوفيد-19 لكونه يتضمن ظهور بثور مليئة بالصديد وطفح جلدي، يمكن أن يكون مؤلما ويثير الحكة، ويميل إلى الانتشار على الوجه والأطراف. يتعافى معظم الأشخاص من جدري القردة بعد مرور ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع. ويمكن أن يكون المرض شديدا، وحتى مميتا، في حالات معينة، مثل الإصابة بالأمراض المزمنة، لكن معدل الوفيات ليس قريبا من معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19. هل يمكن أن يتحول جدري القردة لجائحة؟ يحذر خبراء الصحة من أنه إذا لم يتم احتواؤه، فقد ينتشر الفيروس مرة أخرى في جميع أنحاء العالم. فيما يرى المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن هذا الخطر ضعيف. وبحسب الجمعية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة هناك اختلافات كثيرة بالمقارنة مع ما حصل مع جائحة كورونا. على سبيل المثال، كان كوفيد-19 فيروسا جديدا عندما ظهر في أواخر عام 2019، ونتيجة لذلك، لم يكن لدى العالم لقاحات أو مناعة ضد الفيروس، مما تسبب في انتشاره بشكل سريع. كذلك لعب ظهور متحورات جديدة من كورونا، إلى جانب قدرة الفيروس على الانتقال بكفاءة من شخص لآخر عبر الهواء، دورا أساسيا في تحوله لجائحة عالمية. بالمقابل فإن جدري القردة ليس مرضا جديدا، حيث جرى اكتشافه منذ عدة عقود والعلماء على معرفة شبه تامة به عكس كوفيد-19. بالإضافة لذلك ثمة عدة لقاحات فعالة للغاية ضد جدري القردة، لكنها غير متوافرة في إفريقيا، في حين أنه عند انتشار الفيروس في 2022، أطلقت الدول المتطورة بسهولة حملات تلقيح. ويبقى السؤال: هل ينتشر جدري القردة عبر العالم بعد سنتين من موجة إصابات أولى؟ ما زال الوقت مبكرا للرد على هذا السؤال بحسب الخبراء، لكن مرض “إمبوكس” يطرح حاليا أزمة خطيرة في قسم من القارة الإفريقية. يذكر أن فيروس جدري القردة اكتُشف عام 1958 في الدنمارك لدى قردة استخدموا في الأبحاث. واكتُشف أول مرة لدى البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديموقراطية.



