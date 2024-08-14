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كشفت دراسة حديثة عن "حلّ فعّال" للحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ووقف الأكل العاطفي.

قال علماء معهد أبحاث التكنولوجيا الكهربائية الكوري إن استخدام التحفيز الكهربائي للدماغ على مدى أسبوعين، يمكنه تقليل الشهية والجوع.

ويعمل العلاج، الذي يسمى تحفيز الضوضاء العشوائية عبر الجمجمة (tRNS)، من خلال أغطية جمجمة بسيطة.

وشملت الدراسة 60 مشاركا، حيث تلقى نصفهم tRNS، بينما تم إعطاء النصف الآخر دواء وهميا.

وتلقوا 6 جلسات من التحفيز الكهربائي لمدة 20 دقيقة على مدى أسبوعين، مع وجود يومين أو 3 أيام بين كل جلسة.

وأظهرت النتائج أن العلاج كان فعالا في تقليل الشهية والرغبة في تناول الطعام والجوع، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

وقال الباحثون إن الميل إلى تناول الطعام لمعالجة أو تخفيف مشاعر التوتر والاكتئاب والقلق، انخفض بشكل كبير.

ولكن، نظرا لأن التجربة أجريت لمدة أسبوعين فقط، لم يكن من الممكن تأكيد تأثير فقدان الوزن على المدى الطويل.

وأوضحوا أن الجهاز الكهربائي يحفز قشرة المخ من خلال فروة الرأس، وهي المسؤولة جزئيا عن المكافأة والدافع عندما يتعلق الأمر بالشهية والشبع.

وقال فريق البحث إن العلاج قد يكون أكثر فعالية وأمانا من أدوية إنقاص الوزن القياسية.

وبهذا الصدد، قال معد الدراسة كي يونغ شين: "إذا تم تسويق معدات علاج التحفيز الكهربائي هذه، ذات الآثار الجانبية الأقل بكثير من علاجات السمنة الحالية، بحيث يمكن استخدامها في المنزل بدلا من المستشفيات، فستوفر طريقة سهلة وبسيطة لإدارة وقمع الشهية اليومية. وإذا تم تقديم تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية، التي تجمع بين علاج التحفيز الكهربائي وعلاج التمارين الرياضية، فستعزز تأثيرات إنقاص الوزن وتساعد الأفراد على إدارة صحتهم بشكل أكثر فعالية".