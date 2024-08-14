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الهيئة الصحية الإفريقية تعلن جدري القردة "حالة طوارئ عامة"

14
AUGUST
2024
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أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض جدري القردة (مبوكس) في القارة.
 
وتفشى المرض في العديد من البلدان الإفريقية، لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 
وقال جان كاسيا، رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تصريح إعلامي عبر الإنترنت: "أعلن بقلب مثقل ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعوبنا ومواطنينا الأفارقة، أن جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن على مستوى القارة".
 
وأضاف: "الآن، عبَر جدري القردة الحدود، وذلك أثّر على الآلاف في كل أنحاء قارتنا. تمزقت عائلات، ولامس الألم والمعاناة كل ركن من أركان قارتنا".
 
وبحسب بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حتى 4 أغسطس، سُجّلت 38465 إصابة بجدري القردة و1456 وفاة في إفريقيا منذ يناير 2022.
 
وأضاف كاسيا: "هذا الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو دعوة واضحة إلى التحرك. إنه اعتراف بأنه لم يعد بوسعنا أن نتصرف على أساس رد الفعل، يجب أن نكون استباقيين في جهودنا لاحتواء هذا التهديد والقضاء عليه".
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